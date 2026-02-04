Ezen a matek kvízen csak a legmagasabb IQ-val rendelkezők mennek át – Te köztük vagy?

Matematikával már az ókor óta foglalkoznak az emberek. Az egyik legnehezebb tudományág, aminek több nehézségi foka van az egyszerű szorzástól kezdve Fermat utolsó tételéig, amit 350 évig senki nem tudott bizonyítani. Egy komoly matek kvízt készítettünk neked, amivel felmérheted a tudásod.

Matek kvíz magas IQ-jú embereknek.

Mire jó a matematika?

Iskolás éveink alatt sokszor felvetődött bennünk, hogy mi szükség van a matematikára, főleg a számítógépek és számológépek korában. Mit tesz hozzá ez a tudományág az életünkhöz? Nagyon is sokat! Matematika nélkül nem létezne az emberi civilizáció, ugyanis a területszámításnak hála épülhettek fel az ókori egyiptomi piramisok és Róma is. A matematikának köszönhetően jutottunk ki a világűrbe, és a térképek segítségével fedeztük fel földünk távoli helyeit. Szintén matematikai modellekkel tudjuk felmérni a járványok terjedését, a gazdasági problémákat és megoldásaikat, de még a művészetben is jelen van, például az aranymetszés elvével. Tehát a matematika az emberi civilizáció alapja.

Felkészültél? Indulhat a matek kvíz?