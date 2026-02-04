Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Lost kvíz, ami még a legnagyobb rajongókat is megizzasztja – Vajon rajtad is kifognak a kérdések?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 09:15
Készen állsz visszatérni a titokzatos szigetre, melynek története milliókat szegezett a tévé elé? Kvízünk segítségével most kiderítheted, mennyire mozogsz otthon a Lost – Eltűntek sorozat világában. Vajon a fanok közé tartozol?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Hatalmas Lost kvíz, csakis a legnagyobb rajongóknak! Ha te is azok közé tartoztál, akik figyelemmel kísértek végig minden egyes évadot és epekedve várták a legújabb epizódokat, akkor mérd fel tudásodat ebben a tesztben és derítsd ki, mennyire jó a memóriád!

Ez a kvíz neked szól, ha hatalmas fannak tartod magad!
Fotó: Archív
  • Ez a kvíz szembesít azzal, hogy mennyire jó a memóriád.
  • Csak az tudja tökéletesen kitölteni, aki tényleg figyelt a részletekre.
  • Lesznek olyan kérdések, amelyek még a legnagyobb rajongókat is megtéveszthetik.

Lost – Eltűntek kvíz – a legjobbak közt leszel, ha az emlékezeted nem csal

A 2000-es években megjelenő sorozat hatalmas rajongótáborra tett szert, valamint számos szakmai elismerést zsebelt be. A történet egy repülőgép-szerencsétlenség túlélőinek sorsát mutatja be, amely nagy hangsúlyt fektet a szereplők lelki világára, akikkel a nézők így még könnyebben tudtak azonosulni. De vajon emlékszel a lezuhant repülőgép nevére vagy arra, hogy hol hibásodott meg? Ha ezekre a kérdésekre szinte gondolkodás nélkül tudod a választ, akkor ez a kvíz  neked szól! De vigyázz, mert lehetnek olyan trükkös kérdések is, amik még a legnagyobb fanokat is zavarba ejtik! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mikor kezdődött a Lost – Eltűntek vetítése?

Az alábbi videó megtekintésével még több érdekességet tudhatsz meg a sorozatról:

