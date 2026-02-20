Mennyire ismered a leghíresebb idézeteket? Teszteld kvízünkben

Számos híres író, költő, rendező és más ismert ember tollát vagy száját hagyták el az idők során felejthetetlen szavak.

Kvízünkben 10 közismert idézetet hoztunk el, amelyeket neked kell befejezned.

Ezúttal egy olyan kvízt hoztunk, amelyben híres emberek idézeteire vagyunk kíváncsiak. Az idézetekből egy-egy szó vagy mondatrész hiányzik, amelyeket neked kell pótolnod a megadott válaszlehetőségek közül. Készülj, mert lehet, hogy egy-egy klasszikus idézetnél meglepődsz majd a valódi folytatáson – és közben garantáltan tesztelheted a memóriád és a műveltséged is!

Kvízünkben olyan híres emberek idézeteit hoztuk el, mint Winston Churchill. Te vajon minden mondatot be tudsz fejezni?

Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

Híres idézetek kvíz: vajon hányat tudsz hibátlanul folytatni?

Nemsokára kiderül, mennyire ismered a kvízben felsorolt idézeteket teljes egészükben. A teszt során olyan ikonikus mondatok hiányzó részeit kell kitalálnod, amelyek Marilyn Monroe‑tól, Albert Einsteintől, vagy épp Coco Chaneltől származnak. Lehet, hogy a mondatok eleje ismerős lesz, de a pontos folytatás kihívás elé állíthat – egyetlen szón, egy apró részleten is múlhat a sikered. Készülj, mert ezúttal nemcsak a műveltséged, hanem a memóriád és a figyelmed is próbára tesszük, miközben felfedezheted a világ legismertebb gondolkodóinak és stílusikonjainak bölcsességeit. Vajon felismered mindet? Induljon az idézetek-kvíz!