HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvízben szereplő kép Marilyn Monroe-ról

Mennyire ismered a leghíresebb idézeteket? Teszteld kvízünkben

idézetek
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 11:15
Híres emberekműveltségi kvízekkvíz
Mindnyájunk tarsolyában vannak olyan idézetek, amelyeket kívülről fújunk – de tényleg helyesen emlékszünk az adott mondatokra? Itt az idő, hogy velünk együtt te is felfrissítsd a tudásod híres emberek emlékezetes monológjaiból! Ebben a kvízünkben arra leszünk kíváncsiak, vajon tudod-e folytatni a leghíresebb idézeteket!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Számos híres író, költő, rendező és más ismert ember tollát vagy száját hagyták el az idők során felejthetetlen szavak.
  • Kvízünkben 10 közismert idézetet hoztunk el, amelyeket neked kell befejezned.

Ezúttal egy olyan kvízt hoztunk, amelyben híres emberek idézeteire vagyunk kíváncsiak. Az idézetekből egy-egy szó vagy mondatrész hiányzik, amelyeket neked kell pótolnod a megadott válaszlehetőségek közül. Készülj, mert lehet, hogy egy-egy klasszikus idézetnél meglepődsz majd a valódi folytatáson – és közben garantáltan tesztelheted a memóriád és a műveltséged is! 

Kvízben szereplő kép Sir Winston Churchillről és feleségéről
Kvízünkben olyan híres emberek idézeteit hoztuk el, mint Winston Churchill. Te vajon minden mondatot be tudsz fejezni?
Fotó: HIP/ Northfoto /  Northfoto

Híres idézetek kvíz: vajon hányat tudsz hibátlanul folytatni? 

Nemsokára kiderül, mennyire ismered a kvízben felsorolt idézeteket teljes egészükben. A teszt során olyan ikonikus mondatok hiányzó részeit kell kitalálnod, amelyek Marilyn Monroe‑tól, Albert Einsteintől, vagy épp Coco Chaneltől származnak. Lehet, hogy a mondatok eleje ismerős lesz, de a pontos folytatás kihívás elé állíthat – egyetlen szón, egy apró részleten is múlhat a sikered. Készülj, mert ezúttal nemcsak a műveltséged, hanem a memóriád és a figyelmed is próbára tesszük, miközben felfedezheted a világ legismertebb gondolkodóinak és stílusikonjainak bölcsességeit. Vajon felismered mindet? Induljon az idézetek-kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Folytasd a híres Salvador Dalí-idézetet: „Ne félj a tökéletességtől, ...”

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu