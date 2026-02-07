Te is imádod a jó vígjátékokat? Akkor ezt az Ashton Kutcher filmkvízt neked illik hibátlanul kitölteni

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 11:45
Ma ünnepli születésnapját Hollywood egyik kedvenc sármőrje, Ashton Kutcher. Igazi rajongó vagy, vagy csupán otthonosan mozogsz a vígjátékok világában? Akárhogy is, legújabb filmkvízünkkel most próbára teheted popkulturális tudásodat! Az alábbi kérdések elsőre egyszerűnek tűnnek, de akadnak köztük becsapósak.
Ripszám Boglárka
Ma 48 éve született Ashton Kutcher, a vidéki városkából indult, de nagy színészi babérokra törő színész. Ünnepeld velünk a születésnapját! Tedd próbára tudásodat, és töltsd ki filmkvízünket!

Ashton Kutcher portréja a filmkvízben.
Filmkvíz: mennyire ismered Ashton Kutcher vígjátékait?
Fotó: Zuma/ Northfoto /  Northfoto
  • Ashton Kutcher 1978. február. 7-én ünnepli születésnapját.
  • A színész karrierútja meglepő fordulatokkal volt kikövezve.
  • Rengeteg híres vígjátékban láthatjuk viszont.
  • Filmkvízünkkel ellenőrizheted, milyen jól ismered a színész munkásságát.

Isten éltesse Ashton Kutchert!

Ashton Kutcher 1978 februárjában született Iowa államban, egy munkáscsalád mindennapjai vették körül: édesapja egy gyárban dolgozott, anyja egy nagyvállalatnál. Ikertestvérével, Michaellel és nővérével, Taushával nőtt fel.

A középiskolás Kutcher sportoló és színpadra vágyó diák volt egyszerre. Futballozott, birkózott, musicalekben szerepelt. Kereste a helyét, de mindig a jó irányba. Egy iskolai betörés miatt nemcsak a rendőrséggel gyűlt meg a baja, de az iskolai színjátszástól is eltiltották, ami elég ironikus, tekintve, hogy azóta világhírű színésszé vált.

Az érettségi után az Iowai Egyetemen biokémikus-mérnöknek készült, a tanulás mellett pedig alkalmi munkákat vállalt. Egyáltalán nem úgy tűnt, hogy a mozivászon felé tart. A fordulat akkor jött, amikor egy helyi tehetségkutató felfigyelt rá. Ezután indult be színészi karrierje.

1998-ban két induló sorozat között kellett választania. Az egyik rövid életű próbálkozás lett, a másik viszont popkulturális jelenséggé vált: az Azok a 70-es évek show. Ashton Kutcher jól választott. A sorozatban éveken át az egyik főszereplőt, Michael Kelsót alakította.

Alapítványt hozott létre a gyermekek elleni szexuális kizsákmányolás felszámolására. Ma producerként, vállalkozóként és befektetőként is tevékenykedik a színészet mellett.

Ashton Kutcher a Beauty című sorozatban a filmkvízben
Ashton Kutcher-t 2010-ben a Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta – Ami ritka elismerés egy, a szitkomok világából indult színész számára.
Fotó: AFP / AFP

Filmkvíz: mennyire ismered Ashton Kutcher filmjeit?

Készen állsz próbára tenni tudásodat a vígjátékok világában? Akkor irány a filmkvíz! Kiderül, mennyire ismered Ashton Kutcher leghíresebb szerepeit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik romantikus vígjátékban szerepel Ashton Kutcher Brittany Murphy oldalán?

Az alábbi videóra kattintva megnézheted, melyek a színész leghíresebb szerepei:

Tedd próbára tudásodat még több filmkvízzel:

 

