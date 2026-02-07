Te is imádod a jó vígjátékokat? Akkor ezt az Ashton Kutcher filmkvízt neked illik hibátlanul kitölteni

Ma 48 éve született Ashton Kutcher, a vidéki városkából indult, de nagy színészi babérokra törő színész. Ünnepeld velünk a születésnapját! Tedd próbára tudásodat, és töltsd ki filmkvízünket!

Filmkvíz: mennyire ismered Ashton Kutcher vígjátékait?

Ashton Kutcher 1978. február. 7-én ünnepli születésnapját.

A színész karrierútja meglepő fordulatokkal volt kikövezve.

Rengeteg híres vígjátékban láthatjuk viszont.

Filmkvízünkkel ellenőrizheted, milyen jól ismered a színész munkásságát.

Isten éltesse Ashton Kutchert!

Ashton Kutcher 1978 februárjában született Iowa államban, egy munkáscsalád mindennapjai vették körül: édesapja egy gyárban dolgozott, anyja egy nagyvállalatnál. Ikertestvérével, Michaellel és nővérével, Taushával nőtt fel.

A középiskolás Kutcher sportoló és színpadra vágyó diák volt egyszerre. Futballozott, birkózott, musicalekben szerepelt. Kereste a helyét, de mindig a jó irányba. Egy iskolai betörés miatt nemcsak a rendőrséggel gyűlt meg a baja, de az iskolai színjátszástól is eltiltották, ami elég ironikus, tekintve, hogy azóta világhírű színésszé vált.

Az érettségi után az Iowai Egyetemen biokémikus-mérnöknek készült, a tanulás mellett pedig alkalmi munkákat vállalt. Egyáltalán nem úgy tűnt, hogy a mozivászon felé tart. A fordulat akkor jött, amikor egy helyi tehetségkutató felfigyelt rá. Ezután indult be színészi karrierje.

1998-ban két induló sorozat között kellett választania. Az egyik rövid életű próbálkozás lett, a másik viszont popkulturális jelenséggé vált: az Azok a 70-es évek show. Ashton Kutcher jól választott. A sorozatban éveken át az egyik főszereplőt, Michael Kelsót alakította.

Alapítványt hozott létre a gyermekek elleni szexuális kizsákmányolás felszámolására. Ma producerként, vállalkozóként és befektetőként is tevékenykedik a színészet mellett.

Ashton Kutcher-t 2010-ben a Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta – Ami ritka elismerés egy, a szitkomok világából indult színész számára.

Készen állsz próbára tenni tudásodat a vígjátékok világában? Akkor irány a filmkvíz! Kiderül, mennyire ismered Ashton Kutcher leghíresebb szerepeit!