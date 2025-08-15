UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Hatalmas Ben Affleck filmes kvíz: csak a legnagyobb rajongók képesek hibátlanul kitölteni

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 10:45
Ben Affleckfilmkvíz
Nemcsak Hollywood egyik legsokoldalúbb színésze és rendezője, hanem a világ egyik legkedveltebb filmsztárja is. Nem másról van szó, mint Ben Affleckről, aki ma ünnepli 53. születésnapját, a jeles nap alkalmából pedig egy érdekes filmkvízzel készültünk.
Ben Affleck neve mára összeforrt a tehetséggel, a karizmával és a ragyogó sikerrel, ezért érdemes egy pillanatra megállni és visszatekinteni arra a lenyűgöző pályafutásra, amely során a színész a mozivászon egyik legsikeresebb arcává vált.

Ben Affleck, színész, hollywoodi színész
Ben Affleck ma ünnepli 53. születésnapját
Ben Affleck filmkvíz – most kiderül, mekkora rajongó vagy

Karrierje kezdete óta szinte minden műfajban megmutatta magát, a romantikus drámáktól kezdve az akciófilmekig, a rendezői székben töltött pillanatokig. Számtalan elismert alkotás fűződik a színész nevéhez, aki forgatókönyvíróként és producerként is megnyerte a kritikusokat és bizonyította, hogy egy igazi művész. De vajon mennyire ismered Ben Affleck munkásságát? Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd a tudásod kvízünk segítségével! Készülj fel egy izgalmas utazásra Affleck filmes világában és ünnepeld velünk együtt ezt a különleges évfordulót

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik filmben játszott először együtt Matt Damonnal?

A Holtodiglan előzetesét az alábbi videóban tekintheted meg:

