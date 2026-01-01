SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Olimpiai kvízben szereplő kép az ötkarikás sportok emblémájáról

Nagy magyar olimpiai kvíz: csak a legokosabbak tudják a helyes választ

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 12:45
sportmagyar olimpikonolimpia
Az olimpiai játékok mindig is különleges helyet foglaltak el a magyar sporttörténetben, számos legendás versenyzővel és emlékezetes pillanattal. Alábbi magyar olimpiai kvízünk segítségével most te is próbára teheted, mennyit tudsz hazánk ötkarikás hőseiről és sikereiről. Készülj fel, mert a kérdések között akadnak könnyebbek és igazi kihívást jelentők is!
  • Ez az olimpiai kvíz a magyar sporttörténet legnagyobb pillanatait és hőseit idézi fel.
  • A kvízben a legismertebb olimpiai sikereket érintő kérdések mellett beugratós feladványok is vannak.

Magyarország gazdag és büszke olimpiai múltra tekint vissza, hiszen sportolóink számtalan alkalommal bizonyították tehetségüket és kitartásukat a világ legnagyobb sporteseményén. A magyar sportolók különösen sikeresek voltak a vívásban, úszásban, kajak-kenuban és vízilabdában, amely számokban többször is világszínvonalú eredményeket értek el. Töltsd ki olimpiai kvízünket és tudd meg, mennyire ismered hazánk sportolóit!

Olimpiai kvízben szereplő kép egy sportoló kezében lévő aranyéremről
Te mennyire ismered az ötkarikás játékok hazai bajnokait? Íme egy olimpiai kvíz a magyar sporttörténet legnagyobb bajnokairól.
Fotó: Mircea Moira

Magyar olimpiai kvíz: 10 kőkemény kérdés az ötkarikás játékok hazai bajnokairól

A magyar olimpikonok nemcsak a sportpályák királyai és királynői, hanem a nemzet büszkeségei is, akik inspirálják a fiatalabb generációkat. Ez a kvíz remek lehetőség arra, hogy megismerd vagy felfrissítsd a tudásod a magyar olimpiai sikerekről és legendákról. Minden kérdés egy-egy izgalmas történetet vagy érdekességet rejt magában, amely közelebb visz a magyar sport dicsőséges múltjához.

Ha szereted a kihívásokat és a sportot, akkor ez a magyar olimpiai kvíz garantáltan leköt majd. Próbáld ki és tudd meg, mennyire vagy otthon a magyar olimpikonok világában!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mikor vett részt Magyarország először az újkori olimpiai játékokon?

