A szívét választotta, elhagyta az országot az álomszép magyar olimpikon

Noha továbbra is magyar klubjában, a BVSC-ben versenyez, ideje nagy részét Párizsban tölti Szűcs Luca kétszeres világbajnok magyar vívónő. Az egyik legszebb magyar olimpikon francia párjához költözött ki. A sportolónő szerelme a kardvívó Sebastian Patrice - írja a Magyar Nemzet.

Szűcs Luca Párizsban él szerelmével Fotó: Koncz Márton

Lassan egyébként a francia nyelv elsajátítását is megkezdi, de először „akklimatizálódni” szeretett volna, ami szerencsére könnyen ment neki. Kinti és itthoni kondiedzője folyamatosan egyeztetnek egymással, így követik Magyarországról is, hogy hol tart a felkészülése. Céljait illetően elárulta, hogy próbál türelmes lenni magával, de szeretne egyéniben is szép eredményeket elérni.

Magabiztos vívást szeretnék mutatni a páston, ez most a legfőbb célom, valamint az, hogy visszakerüljek a legjobb tizenhatba, a kiemeltek közé a világranglistán, mert sajnos a legutóbbi verseny után kicsúsztam onnan.

Szűcs Instagram-oldalán több közös fotó is látható a szerelmével.

Szűcs Luca könnyezve búcsúzott Párizsból

Szűcs Luca a magyar kardcsapattal az aranyéremre is esélyes volt 2024-ben a párizsi olimpián. Az együttes végül hatodik lett, a lányok könnyeztek a kudarc után.