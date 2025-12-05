Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A szívét választotta, elhagyta az országot az álomszép magyar olimpikon

Szűcs Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 16:15
kardcsapatolimpikon
Franciaországban készül a versenyekre a kétszeres világbajnok vívólány. Szűcs Luca elköltözött szerelméhez, Párizsba.

Noha továbbra is magyar klubjában, a BVSC-ben versenyez, ideje nagy részét Párizsban tölti Szűcs Luca kétszeres világbajnok magyar vívónő. Az egyik legszebb magyar olimpikon francia párjához költözött ki. A sportolónő szerelme a kardvívó Sebastian Patrice - írja a Magyar Nemzet.

Szűcs Luca Párizsban él szerelmével
Szűcs Luca Párizsban él szerelmével Fotó: Koncz Márton

Lassan egyébként a francia nyelv elsajátítását is megkezdi, de először „akklimatizálódni” szeretett volna, ami szerencsére könnyen ment neki. Kinti és itthoni kondiedzője folyamatosan egyeztetnek egymással, így követik Magyarországról is, hogy hol tart a felkészülése. Céljait illetően elárulta, hogy próbál türelmes lenni magával, de szeretne egyéniben is szép eredményeket elérni.

Magabiztos vívást szeretnék mutatni a páston, ez most a legfőbb célom, valamint az, hogy visszakerüljek a legjobb tizenhatba, a kiemeltek közé a világranglistán, mert sajnos a legutóbbi verseny után kicsúsztam onnan.

Szűcs Instagram-oldalán több közös fotó is látható a szerelmével.

Szűcs Luca könnyezve búcsúzott Párizsból

Szűcs Luca a magyar kardcsapattal az aranyéremre is esélyes volt 2024-ben a párizsi olimpián. Az együttes végül hatodik lett, a lányok könnyeztek a kudarc után.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu