Művészettörténeti kvíz: ha hibátlanul kitöltöd, az IQ-d különlegesen magas lehet

Szereted a művészeteket? Akkor ez a művészettörténeti kvíz neked szól! Most próbára teheted a tudásod, bővítheted az ismereteidet és még jól is szórakozhatsz közben. Kell ennél több?
Minden korszaknak megvan a maga szépsége. Ha a művészettörténeti időkre gondolunk akkor a középkor művészét inkább vallásos témák foglalkoztatták, a reneszánsz festői és szobrászai már bátrabban fordultak az ember felé, a barokk korszakban pedig minden a látványról szólt. Később jöttek az impresszionisták, akik a fényt próbálták elkapni, majd a 20. század, ahol már tényleg mindenki máshogy látta a világot.
Vannak a nagy nevek, akik kikerülhetetlenek, ha művészettörténet kerül szóba. Leonardo és Michelangelo a reneszánsz arcai, Monet az impresszionisták kedvence, Picasso pedig újraértelmezte, mit jelent egyáltalán festeni. Frida Kahlo is megérdemelt helyet foglal el a híres művészek körében, hiszen ha nem látod minden második pólón vagy szatyron manapság, akkor valószínűleg ki sem léptél a lakásból. Van Gogh is többet rakott le az asztalra, mint egy levágott fül.
Most pedig lássuk, te mennyire vagy képben! Töltsd ki a művtöri kvízünket és lássuk mennyire vagy művelt!
