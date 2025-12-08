Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Művészettörténeti kvíz: ha hibátlanul kitöltöd, az IQ-d különlegesen magas lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 18:30
Okosnak és műveltnek gondolod magad? Akkor itt az idő, hogy bizonyíts. Töltsd ki a művészettörténeti kvízünket és tedd próbára a tudásod!
Szereted a művészeteket? Akkor ez a művészettörténeti kvíz neked szól! Most próbára teheted a tudásod, bővítheted az ismereteidet és még jól is szórakozhatsz közben. Kell ennél több?

Ezt a művészettörténeti kvízt csak a legokosabbak tudják hibátlanul kitölteni
  • A művészettörtének korszakai. 
  • A legnagyobb művészek, akiknek neve mindenkinek ismerősen cseng: Leonardo, Michelangelo, Picasso és Frida Kahlo.
  • Csak a legmagasabb IQ-val rendelkezők tudják hibátlanul kitölteni a kvízt.

Művészettörténeti kvíz: csak a legokosabbaknak sikerül hibátlanul kitölteni – te vajon köztük vagy?

Minden korszaknak megvan a maga szépsége. Ha a művészettörténeti időkre gondolunk akkor a középkor művészét inkább vallásos témák foglalkoztatták, a reneszánsz festői és szobrászai már bátrabban fordultak az ember felé, a barokk korszakban pedig minden a látványról szólt. Később jöttek az impresszionisták, akik a fényt próbálták elkapni, majd a 20. század, ahol már tényleg mindenki máshogy látta a világot.

Vannak a nagy nevek, akik kikerülhetetlenek, ha művészettörténet kerül szóba.  Leonardo és Michelangelo a reneszánsz arcai, Monet az impresszionisták kedvence, Picasso pedig újraértelmezte, mit jelent egyáltalán festeni. Frida Kahlo is megérdemelt helyet foglal el a híres művészek körében, hiszen ha nem látod minden második pólón vagy szatyron manapság, akkor valószínűleg ki sem léptél a lakásból. Van Gogh is többet rakott le az asztalra, mint egy levágott fül.  

Most pedig lássuk, te mennyire vagy képben! Töltsd ki a művtöri kvízünket és lássuk mennyire vagy művelt! 

1 / 7
Ki festette a Vénusz születése című képet?

Ha jobban elmerülnél a témában, nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi művészettörténeti kvízünket se hagyd ki:

 

