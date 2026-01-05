SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Fiatal nő gondolkodik a kvízkérdéseken.

Művészeti kvíz, amit csak a zsenik tudnak megoldani – Vajon te is közéjük tartozol?

irodalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 09:45
műveltségi kvízekművészetművészettörténetkvíz
Van, akihez közel, de van, akitől nagyon távol áll a művészetek világa. Viszont legyen szó irodalomról vagy képzőművészetről, az ember akarva-akaratlanul is hajlamos megjegyezni, hogy egy-egy világhírű festményt ki festett – lásd Mona Lisa. Kvízünkből kiderül, hogy mennyire mozogsz otthonosan az irodalom és képzőművészet világában. Tedd próbára magad!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Kíváncsi vagy, mennyire vagy képben a művészetek terén? Akkor töltsd ki kőkemény műveltségi kvízünket! De vigyázz, mert ezek a kérdések szinte mindenkin kifognak!

Művészeti kvízkérdések és néhány fehér kocka.
Kvíz: te mennyire vagy otthon a művészet világában?
Fotó: Cagkan Sayin / shutterstock
  • Manapság a művészet minden ága körülvesz bennünket a mindennapokban.
  • Az is megláthatja a szépséget az alkotásokban, aki nem jártas a művészeti alkotások világában.
  • A kvíz kitöltésével tesztelheted, te mennyit tudsz a művészettörténetről.

Kőkemény műveltségi kvíz: te mennyire vagy jó a művészettörténetben?

Egyes irodalmi művek címét és szerzőjét vagy versek egyes sorait, akár álmunkból felkeltve is tudnunk kellett iskolás éveink alatt, és vannak, akik a mai napig tudják. A képzőművészet már nehezebb terep, mert nem mindenhol oktatnak művészettörténet, ám mégis elmondható, hogy úton-útfélen szembejön velünk a művészet. Az a legszebb benne, hogy, ha nem is vagy hozzáértő, úgy is számtalan érzést válthat ki belőled. Egy idő után még laikusként is észrevehetsz bizonyos sajátosságokat, amelyek vissza-visszatérnek a különböző alkotóknál. Ha egy festő több művét is ismered, akkor egy még sosem látott képe esetében is meg tudod tippelni, hogy ugyancsak tőle származhat-e.

A következő művészeti kvízben kipróbálhatod, hogy mennyire emlékszel még a nagy irodalmi művekre, vagy rájössz-e a leírásokból a művészethez kötődő különböző irányzatok, stílusok legendás alkotóinak a nevére!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki írta az Odüsszeiát?

Ha nehéznek találtad a kvízt, nézd meg ezt a videót egy pár perces művészettörténeti áttekintésért:

