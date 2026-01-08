Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kőkemény műveltségi kvíz: mennyire ismered a Föld legkülönlegesebb állatait?

állatvilág
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 13:45
műveltségi kvízektermészetkvíz
Készen állsz, hogy próbára tedd tudásod a természet rejtett csodáiról? Műveltségi kvízünk révén most tesztelheted a biológiaórákon szerzett tudásod, hogy mennyire ismered a legkülönlegesebb és legkevésbé ismert állatfajokat. Vajon felismered mindegyiket?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Üdvözlünk az állati jó műveltségi kvíz különleges világában, ahol a természet legizgalmasabb teremtményeivel találkozhatsz! Ebben a kvízben olyan állatok kerülnek a középpontba, amelyek neve talán nem cseng ismerősen mindenkinek, pedig mindegyikük a bolygónk csodálatos élővilágának része.

a kvízben szerepel a képen látható tobzoska is.
Állat kvíz a legműveltebbeknek.
Fotó: Masteraah /  Wikipédia

Műveltségi kvíz: 10 kérdés a világ faunájának legfurább nevű képviselőiről

Készen állsz, hogy kiderítsd, milyen szerzet a becsapós nevű kivi, a titokzatos tarsziusz, vagy éppen a vicces nevű tatu vagy a tobzoska? Tudod-e, milyen állat lehet a lamantin?

Teszteld tudásod 10 izgalmas kvízkérdésünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a kevésbé ismert állatfajok lenyűgöző világában. Ne feledd, minden kérdéshez három lehetséges válasz tartozik, de csak egy a helyes! Vágj bele, és érezd jól magad ezen a különleges utazáson a természet kevésbé járt ösvényein! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Milyen állat az okapi?

Az alábbi videóból további furcsa állatokat ismerhetsz meg:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu