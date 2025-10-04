Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kvíz ami még az állatorvosokon is kifog – Vajon rajtad is?

biológia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 10:45
állatvilágkvíz
Imádod az állatokat és szívesen tesztelnéd a tudásodat? Akkor ne habozz, ez a kvíz rád vár!
Bors
Ha azt gondoltad, hogy az alábbi kvízben egyszerű kérdéseket teszünk fel, akkor jobb, ha felkötöd a gatyád, mert ez a teszt a még az állatorvosokon is kifog!

Oroszlán is szerepel a kvízben
Kvíz ami még az állatorvosokon is kifog – Vajon rajtad is?
8 kvízkérdés az állatvilágról – Vajon hányra tudsz helyesen válaszolni?

Szeretted a biológiát a gimiben? Imádod az állatokat? Akkor ez a kvíz neked szól! Tudod melyik a leggyorsabb állat a földön? Tisztában vagy vele melyik a legnagyobb ma ismert élőlény? Most többre is kíváncsiak vagyunk, mint amit a biosz dogában számon kértek tőled! Készen állsz? akkor induljon a kvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik állat pusztul el párzás után?

Nézd meg a cuki állatokat az alábbi videóban:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

