Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Retró kvíz az állatvilágból: 5 kőkemény kérdés, amire csak az emberek 1 százaléka tudja a választ

Retró kvíz az állatvilágból: 5 kőkemény kérdés, amire csak az emberek 1 százaléka tudja a választ

állatok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 18:30
állatos kvízrókaőziketesztkvíz
Nem számít, hogy mennyi idősek vagyunk, az erdő titkos lakóit testközelből megfigyelni mindenki számára hatalmas élményt jelent. Legújabb retró kvízünkből most kiderítheted, hogy mennyit tudsz ezekről a különleges állatokról? Felkészültél?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Állatos retró kvíz, ami azonnal visszarepít a gyermekkorod legszebb emlékeibe! Az alábbiakban megidézzük a ’60-as és a ’70-es éveket, melynek a főszereplője ezúttal a minket körülvevő állatvilág, ami telis-tele van lenyűgöző titkokkal, rejtőzködő szépségekkel és olyan különleges teremtményekkel, akikről még a legtapasztaltabb természetjárók sem tudnak mindent.

Retró kvíz kép két aprócska őzikéről
Retró kvíz az állatok mesés világából: most kiderült mennyit tudsz a régi idők pillanatairól!
Fotó: Victoria Hillman /  Shutterstock 

Retró kvíz: 5 izgalmas kérdés az állatvilágból

Most egy igazán kemény kvíz kihívás vár rád: öt kérdés, amelyeken az emberek 99 százaléka elbukik. Vajon te is köztük leszel, vagy bebizonyítod a többieknek és persze magadnak, hogy igazi mancsmentor és állatszakértő vagy? Ráadásul ezúttal nemcsak a memóriádra, hanem a megérzéseidre és egykori tudományos ismereteidre is szükséged lesz. Olyan különleges, ritkán hallott érdekességekről kérdezünk, amelyek még a legelhivatottabb állatrajongók számára is kihívást jelentenek. Ha sikerrel veszed az akadályt, joggal lehetsz büszke – hiszen ezzel a teljesítménnyel a legjobbak közé kerülsz! Készülj, mert ez a kvíz tényleg nem lesz egyszerű! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
Ma már tíz hazai állatkerttel büszkélkedhetünk. Meg tudod mondani, hogy ezek közül melyik nyitotta meg kapuit 1958-ban?

További érdekes és izgalmas kvíz kérdésekért nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu