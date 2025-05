Érettségi 2025: Ezek voltak a feladatok matekból

Megkezdődtek kedden 9 órától a matematika írásbeli érettségi vizsgák - közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel. Közleményük szerint matematikából középszinten 1135 helyszínen 73 318 vizsgázó (közülük 2022 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 141 helyszínen 7798 vizsgázó (közülük 191 fő angol, francia, német, spanyol vagy szerb nyelven) tesz érettségi vizsgát. Nem könnyű feladatokkal néztek szembe a fiatalok...

Fotó: Bodnár Boglárka

A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart: a vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az "A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a "B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető - fejtették ki.

A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart; az írásbeli két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására, amiből az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető - tették hozzá.

Az Eduline által megkérdezett szakértők a középszintű matekérettségi első részéről azt mondták, hogy az utolsó rész nehéz volt. Az idei matekérettségi első részében többek között halmazok, egyenlet megoldása a valós számok halmazán, gráfok és vektorok is szerepelnek, de a diákoknak mértani sorozat összegét, illetve térfogatot is kell számolniuk, valamint az egyenes egyenletét is fel kell írniuk.

Az Eduline által megkérdezett szakértők úgy fogalmaztak, hogy az első rész első hét feladata klasszikus értelemben vett mintapélda, ezért ezek nem okozhatnak senkinek sem problémát.

A sodrófadiagramos feladat egy kicsit pepecselősebb, sokat kell számolni, viszont négy pontot ér. Ilyenre eddig az első részben nem nagyon volt példa

- jegyezték meg. A szakértők szerint az utolsó, valószínűség-számításos feladat sokaknak jelenthet problémát.