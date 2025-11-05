Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
93 éves lett Vitray Tamás! Nem hiszed el, milyen sármos volt fiatalon – Fotókon a legenda élete

Vitray Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 15:57
November 5-én ünnepli 93. születésnapját a magyar televíziózás egyik legmeghatározóbb alakja, Vitray Tamás. Riporter, műsorvezető, szerkesztő és tanár, aki több mint hat évtizeden át formálta a hazai médiát. Műsorai nemcsak szórakoztattak, hanem gondolkodásra is késztettek. Cikkünkben felidézzük legemlékezetesebb műsorait, díjait és örökségét, amely ma is él.

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy több generáció nőtt fel a hangján. Vitray Tamás neve összeforrt a magyar televíziózás aranykorával, műsorai és interjúi pedig a szakmai igényesség szimbólumai lettek. Ma 93 évesen is ugyanazzal a szellemi frissességgel és eleganciával idézi fel múltját, mint amikor a képernyőn milliók figyelték minden szavát. Életútja a magyar kultúra egyik legnagyobb története.

Vitray Tamás
Vitray Tamás fiai is büszkék lehetnek édesapjukra (Fotó: Mediaworks Archív)

Vitray Tamás és a magyar televíziózás aranykora

Amikor az 1960-as években elindult a Magyar Televízió, kevesen gondolták, hogy egy riporter egyszer a szakma megkerülhetetlen alakja lehet. Vitray Tamás a rádiótól jutott el a képernyőig, és rövid idő alatt saját stílust teremtett. Az „Arcok és vallomások” vagy a „Különös ismertetőjel” című műsoraiban megmutatta, hogy számára az ember a fontos, nem a szenzáció. Csendes, intelligens, empatikus interjúi új hangot hoztak a magyar médiába. Nézői nemcsak a vendégeit, hanem őt magát is szerették – azt az úriembert, aki mindig kíváncsian és tisztelettel kérdezett.

A szakmában fogalommá vált a „Vitray-stílus”: az a nyugodt, mégis mélyen elemző beszélgetésmód, amelyben minden kérdésnek súlya van. Olyan műsorok fűződnek a nevéhez, mint a „Tanuljunk meg emberséget”, a „Vitray Tamás bemutatja” vagy a felejthetetlen „Kapcsoljuk!”, amelyben az ország különböző pontjairól kapcsoltak be embereket és történeteket. Nem volt benne fölös szó vagy művi gesztus. A nézők érezték: Vitray nem egy szerepet játszik, hanem figyel. Ez teszi őt hitelessé, és ezért vált a magyar televíziózás ikonjává.

Vitray Tamás
Vitray Tamás feleségével boldogan élvezi a nyugdíjas időket (Fotó: Mediaworks Archív)

Díjak, könyvek és örökség

Pályafutása során Vitray Tamás több mint ötven évet töltött a Magyar Televízióban. Kossuth-díjjal, Balázs Béla-díjjal, Érdemes és Kiváló művész címmel is kitüntették. Nemcsak a képernyőn, hanem könyveiben is maradandót alkotott: több mint tíz kötete jelent meg, köztük a „A tévénéző nem hülye” és a „Visszapillantás”. Ezekben őszintén mesél a tévézés kulisszatitkairól, sikerekről és kételyekről. A fiatal újságírók nemcsak olvassák, hanem tanulnak tőle: a Színház- és Filmművészeti Egyetemen éveken át tanított, és generációkat nevelt a szakmai alázatra.

Egy élet a kamerák mögött – és előtt

Sportközvetítőként is legendás pillanatokat élt át: olimpiai közvetítései ma is tananyagok a szakmában. Hangja egyet jelent a megbízhatósággal. A képernyőről visszavonulva sem tűnt el: interjúkat ad, előadásokat tart, és szellemi frissessége mit sem kopott. Barátai szerint ma is mindenről van véleménye – ugyanazzal a kíváncsisággal, amellyel egykor a kamerába nézett.

93 évesen is derűs, aktív és figyelmes. „A múlt csak akkor érdekes, ha tanulni lehet belőle” – mondja gyakran. Életműve pontosan ezt bizonyítja: hogy a szakmai igényesség, az emberség és a kíváncsiság időtálló értékek. Vitray Tamás ma is a magyar televíziózás egyik legnagyobb alakja, akinek neve a minőséget és az eleganciát jelenti. Öröksége tovább él minden riporter kérdésében, minden őszinte beszélgetésben és minden igényes műsorban. Vitray Tamás életútja azt üzeni: az igazi televíziózás nem a szereplésről, hanem az emberről szól.

Galériánk Vitray Tamásról az alábbi fotóra kattintva nézhető végig:

Vitray Tamás a műsorvezetés egyik ikonja diákok példaképe még 93 évesen is

 

