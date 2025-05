Hihetetlen: ezek a legnépszerűbb babanevek

1. Gyarapodott az újak listája

2025-ben új nevekkel bővült az anyakönyveztethető keresztnevek listája, így számtalan egyedi és különleges megszólítást választhatunk születendő gyermekeinknek. A friss jegyzéket hónapról hónapra teszi közzé a Nyelvtudományi Kutatóközpont. Nem volt könnyű dolguk, ugyanis több mint 500 névötletről kellett dönteniük 2024 folyamán. Az intézetbe egész évben lehet kérvényt benyújtani, de főleg tavasszal és ősszel érkeznek a kérelmek.

2. Versenyben a számok

A tavalyi évben a kutatóközpont összesen 229 férfi és 322 női nevet bírált el, ebből azonban csupán 66-ot találtak hivatalosan is anyakönyveztethetőnek a szakemberek, ami, ha jobban belegondolunk, nem is kis szám. A női ötletek kreatívabbnak bizonyultak, ugyanis nagyobb arányban feleltek meg a bírálatoknak. Ezekből 41-et fogadtak el, míg az erősebbik nem esetén mindössze 25-nek adtak engedélyt.

3. Nem mindent fogadnak el

Szigorú szabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy a szülők álomnevei, illetve vágyott elnevezései végül anyakönyveztethető keresztnévvé váljanak. A születendő csöppség akkor kaphat eddig itthon még ismeretlen elnevezést, ha az anya és az apa javaslata megfelel a magyar helyesírás szabályainak. A szakértők tehát minden olyan ötletet kizárnak, ami valamilyen idegen nyelvi elemet, valamint annak helyesírását tartalmazza.

4. Sokat számít a jó indoklás

A kérelmek elfogadásánál az is számít, hogy mivel érvelnek a szülők. Az indoklást a bizottság igyekszik figyelembe venni. Jó példa erre, hogy többedik beadást követően 2024-ben végül elfogadták a Lackó férfinevet, ami bár lehet egy becézés, egykor önálló névként létezett, sőt családnévvé is vált. A magyarázat helytálló volt, ennek eredményeképpen 2025-től kezdve így is nevezhetjük a születendő kisfiúkat.

5. Ezeket már adhatjuk idén

Újdonság, hogy egyre többen érdeklődnek a görög és héber eredetű nevek iránt, ezzel párhuzamosan háttérbe szorult a skandináv vonal. Közkedveltek lettek a perzsa, török és szanszkrit elnevezések, akárcsak a szlávok. Ezek alapján a friss nevek között találhatjuk női oldalról: Nira, Briszéisz, Hime, Öjkü. A férfiak tekintetében pedig: Eldád, Jusztinusz, Milász, Hirotó, Hideki, Musztafa, Nármin.

6. Továbbra is stop nekik

Érdemes megemlíteni azokat a neveket is, amelyek nem mentek át a rostán, mert valamilyen szempontból nem feleltek meg az előírt követelményeknek és a hazai jogszabályoknak. A leggyakoribb hiba, hogy az igénylők idegen nyelven adják be a névkérelmeket. A visszautasítottak között szerepel például a Carlos, az Antony és Entony, a Conor és Connor, a Matthias, a Pierre, valamint a Sophia, a Maya, az Aysa, a Judith, az Emily, a Kéthy, de a Kéty is.