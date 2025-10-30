Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kvíz: csak a legnagyobb állatbarátok ismerik fel ezeket a kutyafajtákat – Te köztük vagy?

Kvíz: csak a legnagyobb állatbarátok ismerik fel ezeket a kutyafajtákat – Te köztük vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 12:45
Imádod a kutyákat, és azt hiszed, első pillantásra megmondod, melyik fajta van előtted? Akkor itt az idő, hogy próbára tedd magad! Kvízünkből kiderül, hogy csak azt gondolod, vagy valóban hajszáltű pontosan ismered a kutyafajtákat.
Szabó Eszter Sára
A kutya már ősidők óta az ember legjobb barátja, és ez a mai napig mit sem változott. Magyarországon is egyre többen választanak négylábú társat a családba, a különféle fajták népszerűsége pedig folyamatosan nő. De vajon mennyire ismered őket? Ez a kvíz nemcsak a kutyabarátoknak vagy gazdiknak szól, hanem mindenkinek, aki szereti a kihívásokat.

kvíz tele sok kutyával
Kvíz: te hányat ismersz fel a népszerű kutyafajták közül?
Kvíz kis kedvenceinkről: te felismered ezeket a kutyafajtákat képről?

Ha 10-ből 10-et eltalálsz, akkor gratulálunk – te igazi kutyaguru vagy! Ha nem, sebaj – legközelebb biztosan jobban megy! Felismered a tacskót, a border collie-t vagy a shiba inut csupán egy fotó vagy leírás alapján? Most kiderül, hogy mennyire ismered ezeket a cuki kis állatokat!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik ez a kutyafajta a képen, amire jellemző a hosszú test és rövid lábak?

