A karácsonyról egyből az ajándék, a fenyőfa, a bejgli jut az eszünkbe. De vajon tudod, honnan jönnek ezek a szokások? A karácsonyi ünnepkör nemcsak hangulatos szokásokból áll, hanem – vallási, történelmi és kulturális mély jelentéseket is rejt. Teszteld tudásod a következő kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered az ünnep eredetét, szimbólumait és hagyományait!

Nagy karácsonyi műveltségi kvíz: 10-ből 9 ember megbukik rajta – neked sikerül?

Fotó: Try_my_best / Shutterstock

A kvízben a keresztény vallás alapjaira, középkori népszokásokra is rákérdezünk.

Sok új információra tehetsz szert a kvízből.

Ha hibátlanul töltöd ki a kvízt, akkor igazán művelt embernek számítasz.

Karácsonyi műveltségi kvíz – Tedd próbára a tudásod!

Kérdéseink visszanyúlnak a keresztény vallás alapjaihoz, érintik a középkori népszokásokat, sőt még azt is megmutatják, hogyan formálódott át a karácsony az idők során. Meglepő tények, rég elfeledett hagyományok és ismerős karácsonyi szokások várnak. Most megtudhatod, miért pont december 25. lett Jézus születésének napja, mi köze van a háromkirályoknak az ünnephez, és miért állítunk fenyőfát a nappalink közepére minden évben.

Készen állsz egy kis ünnepi tudáspróbára? Akkor vágjunk is bele!