Nagy karácsonyi műveltségi kvíz: 10-ből 9 ember megbukik rajta – neked sikerül?

A karácsonyról egyből az ajándék, a fenyőfa, a bejgli jut az eszünkbe. De vajon tudod, honnan jönnek ezek a szokások? A karácsonyi ünnepkör nemcsak hangulatos szokásokból áll, hanem – vallási, történelmi és kulturális mély jelentéseket is rejt. Teszteld tudásod a következő kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered az ünnep eredetét, szimbólumait és hagyományait!
Kérdéseink visszanyúlnak a keresztény vallás alapjaihoz, érintik a középkori népszokásokat, sőt még azt is megmutatják, hogyan formálódott át a karácsony az idők során. Meglepő tények, rég elfeledett hagyományok és ismerős karácsonyi szokások várnak. Most megtudhatod, miért pont december 25. lett Jézus születésének napja, mi köze van a háromkirályoknak az ünnephez, és miért állítunk fenyőfát a nappalink közepére minden évben.
Készen állsz egy kis ünnepi tudáspróbára? Akkor vágjunk is bele!
Hallgasd meg az egyik karácsonyi klasszikust:
Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.