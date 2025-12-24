KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ádám, Éva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nagy karácsonyi műveltségi kvíz: 10-ből 9 ember megbukik rajta – neked sikerül?

Nagy karácsonyi műveltségi kvíz: 10-ből 9 ember megbukik rajta – neked sikerül?

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 17:30
műveltségi kvízekkvíz
Itt a karácsony, mi pedig teljes mértékben átadtuk magunkat az ünnepi hangulatnak! Mi lehetne jobb módja a karácsonyi készülődésnek, mint egy szórakoztató karácsonyi műveltségi kvíz, ami mindenkit ünnepi lázba hoz?
Bors
A szerző cikkei

A karácsonyról egyből az ajándék, a fenyőfa, a bejgli jut az eszünkbe. De vajon tudod, honnan jönnek ezek a szokások? A karácsonyi ünnepkör nemcsak hangulatos szokásokból áll, hanem – vallási, történelmi és kulturális mély jelentéseket is rejt. Teszteld tudásod a következő kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered az ünnep eredetét, szimbólumait és hagyományait!

Egy nő díszíti a karácsonyfát miután kitöltötte a kvízünket.
Nagy karácsonyi műveltségi kvíz: 10-ből 9 ember megbukik rajta – neked sikerül?
Fotó: Try_my_best /  Shutterstock 
  • A kvízben a keresztény vallás alapjaira, középkori népszokásokra is rákérdezünk.
  • Sok új információra tehetsz szert a kvízből.
  • Ha hibátlanul töltöd ki a kvízt, akkor igazán művelt embernek számítasz.

Karácsonyi műveltségi kvíz – Tedd próbára a tudásod!

Kérdéseink visszanyúlnak a keresztény vallás alapjaihoz, érintik a középkori népszokásokat, sőt még azt is megmutatják, hogyan formálódott át a karácsony az idők során. Meglepő tények, rég elfeledett hagyományok és ismerős karácsonyi szokások várnak. Most megtudhatod, miért pont december 25. lett Jézus születésének napja, mi köze van a háromkirályoknak az ünnephez, és miért állítunk fenyőfát a nappalink közepére minden évben.

Készen állsz egy kis ünnepi tudáspróbára? Akkor vágjunk is bele!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mikor van hivatalosan a karácsony első napja?

Hallgasd meg az egyik karácsonyi klasszikust:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu