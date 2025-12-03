Kaja-kvíz Bridget kék levesétől Jules burgeréig – Ez még a legnagyobb filmrajongókon is kifog

A mozivásznon nemcsak a sztorik, hanem az ízek is emlékezetessé teszik a jeleneteket. A következő kvízből kiderül mire emlékszel a híres filmes kajákból!
Ugye te is emlékszel, milyen ételt majszolt Jules a Ponyvaregényben, vagy milyen leves próbált megfőzni Bridget Jones? Mi rotyog a kondérban Quentin Tarantino, az Aljas nyolcas című filmjében? A Gyűrűk Urában pedig van egy különleges étel, amiből állítólag egyetlen falat is elég egy napra. Ezek az apró filmes finomságok teszik igazán emlékezetessé a jeleneteket – de vajon tényleg minden részletre emlékszel? Maradj velünk, mert izgalmas kérdések következnek, amik megmozgatják a filmes emlékezetedet! Induljon a kvíz!
Nevess egy jót, és idézd fel Bridget Jones kék levesét:
