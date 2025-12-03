Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kaja-kvíz Bridget kék levesétől Jules burgeréig – Ez még a legnagyobb filmrajongókon is kifog

Kaja-kvíz Bridget kék levesétől Jules burgeréig – Ez még a legnagyobb filmrajongókon is kifog

film
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 12:15
ételBridget Joneskajakvíz
Vajon emlékszel, milyen finomságokat faltak fel kedvenc filmjeid sztárjai? Filmes kvíz, ami a legédesebb falatokat is előhúzza az emlékezetedből!
Bors
A szerző cikkei

A mozivásznon nemcsak a sztorik, hanem az ízek is emlékezetessé teszik a jeleneteket. A következő kvízből kiderül mire emlékszel a híres filmes kajákból!

kvíz, filmes kaják, Bridget Jones, Renee Zellweger
Kaja-kvíz Bridget kék levésétől Jules burgeréig – Ez a teszt még a legnagyobb filmrajongókon is kifog
Fotó: Entertainment Pictures /  Northfoto
  • Rengeteg híres filmes kaja létezik.
  • Quentin Tarantino filmjei tele vannak híres ételekkel, de Bridget Jones kék levese sem ismeretlen a filmrajongóknak.
  • Csak az igazi filmrajongók tudják minden kérdésre a helyes választ.

8 kvízkérdés a kedvenc filmes kajáinkból

Ugye te is emlékszel, milyen ételt majszolt Jules a Ponyvaregényben, vagy milyen leves próbált megfőzni Bridget Jones? Mi rotyog a kondérban Quentin Tarantino, az Aljas nyolcas című filmjében? A Gyűrűk Urában pedig van egy különleges étel, amiből állítólag egyetlen falat is elég egy napra.  Ezek az apró filmes finomságok teszik igazán emlékezetessé a jeleneteket – de vajon tényleg minden részletre emlékszel? Maradj velünk, mert izgalmas kérdések következnek, amik megmozgatják a filmes emlékezetedet! Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Bizonyára te is láttad más a Ponyvaregényt, na de emlékszel milyen burgert evett Samuel L. Jackson karaktere, Jules?

Nevess egy jót, és idézd fel Bridget Jones kék levesét:

Persze az alábbi kvízeinket se hagyd ki, ha nosztalgiára vágysz:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu