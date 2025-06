/A Gyűrűk Ura személyiségteszt: vajon melyik híres Tolkien karakter lennél? Töltsd ki a kvízt és megtudod!

A Gyűrűk Ura filmtrilógia több mint 20 éve írta be magát a filmtörténelembe és még napjainkban is rajongók millióira van óriási hatással. Személyiségtesztünkből azonban most kiderül, melyik híres Tolkien karakter lennél!

Vágólapra másolva!

Személyiségteszt azoknak, akik élnek halnak A Gyűrűk Ura ikonikus világáért, ezért kiderítenék, hogy Tolkien melyik híres karakterét testesítenék meg. Személyiségteszt a legnagyobb rajongóknak Fotó: port.hu Személyiségteszt – most megtudhatod, hogy ember, hobbit, törp vagy tünde lennél! Az elsöprő sikert arató A Gyűrűk Ura, amit sok-sok évvel ezelőtt J. R. R. Tolkien regényei alapján vittek vászonra, az egész világot átívelő rajongótáborra tett szert. Ennek köszönhetően pár éve debütált az alkotás előzménysorozata is, A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi, amit a legnagyobb fanok már epekedve vártak, most pedig tűkön ülve ácsingóznak a következő évadért. Vajon te is közéjük tartozol és szívesen belecsöppennél az ikonikus világba? Válaszolj a következő kérdésekre és tudd meg, melyik szereplő lennél! Középfölde melyik táját választanád lakhelyedül? A. Megye B. Gondor C. Völgyzugoly D. Mória Mit tennél, ha dönthetnél a gyűrű sorsa felett? A. Magadnak akarnád B. Egyből felajánlanád a szolgálatod annak, aki elvállalja az elpusztítását C. Tudnád, hogy el kell pusztítani D. Megpróbálnád azonnal elpusztítani Milyen fegyvert használnál? A. Köpeny, ami elrejt B. Kard C. Íj D. Fejsze Milyennek tartanak a barátaid? A. Szórakoztatónak B. Optimistának C. Természetszeretőnek D. Zsémbesnek Melyik képességet szeretnéd megszerezni? A. Bátorság B. Kitűnő harctudás C. Nagyon éles látás D. Nincs szükséged különösebb képességre Melyik faj lenne a legjobb barátod? A. Hobbitok B. Emberek C. Tündék D. Törpök Személyiségteszt: Frodó Fotó: port.hu Frodó: ha a legtöbb válasz az A Frodóra jellemző az óriási bátorság, hiszen útnak indul, hogy elpusztítsa a gyűrűt a Végzet Hegyében. Sokszor azonban az ékszer bűvöletébe esik és nem tud ellenállni csábításának. Barátai társaságában nagyon szórakoztató, szeret inni, enni és mulatozni, ami a hobbitokra igencsak jellemző. Személyiségteszt: Aragorn Fotó: port.hu Aragorn: ha a legtöbb válasz a B Kitűnő harctudással rendelkezik, hihetetlen jól forgatja a kardot. Optimista gondolkodás jellemzi, hiszen nagy reményeket fűz ahhoz is, hogy túlélik a Helm-szurdoki csatát, számít Gandalf jöttére. Tudja, hogy a gonosz uralma a gyűrű elpusztításával érhet véget, hisz Frodó küldetésében.

Személyiségteszt: Legolas Fotó: port.hu Legolas: ha a legtöbb válasz a C A meseszép Völgyzugolyban élő Legolas tisztelettel és szeretettel fordul a természethez. Nagyon éles látással rendelkezik, aki tudja, hogy a gyűrűt mindenképpen el kell pusztítani. Személyiségteszt: Gimli Fotó: port.hu Gimli: ha a legtöbb válasz a D Gimli a film humoros figurája, aki zsémbes jellemével milliók szívébe lopta be magát. A törpnek nincsen különösebb képessége, de kiváló harcos és barát. Néha azonban meggondolatlan, mint amikor a gyűrűt a fejszéjével akarja elpusztítani. Az alábbi videóban A Gyűrűk Ura színfalai mögé nyerhetsz betekintést: