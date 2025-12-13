Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kvíz: vajon mind a 10 karácsonyi film jelenetét felismered? Csak az igazi karácsonyrajongók tudják az összeset

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 18:30
Évről évre tucatszámra érkeznek az újabbnál újabb ünnepi alkotások, de csak kevés olyan létezik, ami olyannyira emlékezetesre sikerül, hogy akár többször is megéri megnézni. Cikkünkben ezért 10 olyan karácsonyi film jelenetét gyűjtöttük össze, amelyeket azonnal fel kellene ismerniük a legnagyobb karácsonyrajongóknak.
A szeretet ünnepe a világ minden táján összehozza a családokat, hogy tagjai minőségi időt töltsenek el együtt. Az idilli, hideg estéken előkerülnek az örökzöld klasszikusok is, melyek mindenkit a tévé elé láncolnak. Ezek az alkotások ugyanis megmelengetik a szíveket, miközben a forró kakaót kortyolgatva egy teljesen más világba repítenek minket. Mindemellett pedig mindenki tudja, hogy semmi sem teremt ünnepibb hangulatot, mint egy családi filmmaraton. De vajon mekkora karácsonyrajongó vagy? Felismered a következő 10 karácsonyi film jelenetét? Derítsd ki!

Reszkessetek betörők és más karácsonyi filmek kvíze
Kőkemény karácsonyi filmkvíz: felismered melyik klasszikus ünnepi mozi jelenetét látod?
  • Az adventi szezonban rengeteg család néz karácsonyi filmeket.
  • A közös filmestek tökéletes ünnepi hangulatot teremtenek.
  • A kvízben népszerű ünnepi történetek jelenetei láthatók, amiket csak legnagyobb karácsonyi filmfanoknak van esélyük felismerni.

Nagy karácsonyi filmkvíz

Ide a Grincs szőrös, zöld bundáját felismerni nem lesz elég! Ez egy kőkemény karácsonyi filmkvíz. Ha úgy érzed otthon vagy a legnagyobb ünnepi klasszikus világában, töltsd ki most!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik karácsonyi film jelenete látható a képen?

