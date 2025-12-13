Kvíz: vajon mind a 10 karácsonyi film jelenetét felismered? Csak az igazi karácsonyrajongók tudják az összeset

A szeretet ünnepe a világ minden táján összehozza a családokat, hogy tagjai minőségi időt töltsenek el együtt. Az idilli, hideg estéken előkerülnek az örökzöld klasszikusok is, melyek mindenkit a tévé elé láncolnak. Ezek az alkotások ugyanis megmelengetik a szíveket, miközben a forró kakaót kortyolgatva egy teljesen más világba repítenek minket. Mindemellett pedig mindenki tudja, hogy semmi sem teremt ünnepibb hangulatot, mint egy családi filmmaraton. De vajon mekkora karácsonyrajongó vagy? Felismered a következő 10 karácsonyi film jelenetét? Derítsd ki!

Kőkemény karácsonyi filmkvíz: felismered melyik klasszikus ünnepi mozi jelenetét látod?

Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

Az adventi szezonban rengeteg család néz karácsonyi filmeket.

A közös filmestek tökéletes ünnepi hangulatot teremtenek.

A kvízben népszerű ünnepi történetek jelenetei láthatók, amiket csak legnagyobb karácsonyi filmfanoknak van esélyük felismerni.

Nagy karácsonyi filmkvíz

Ide a Grincs szőrös, zöld bundáját felismerni nem lesz elég! Ez egy kőkemény karácsonyi filmkvíz. Ha úgy érzed otthon vagy a legnagyobb ünnepi klasszikus világában, töltsd ki most!