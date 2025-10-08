Ikonikus filmes helyszínek kvíz: ezeket a helyeket minden filmrajongónak ismernie kell

A filmekben sok rendező törekszik rá, hogy minél több jelenetet valódi helyszíneken forgassanak, hiszen nemcsak a színészeknek könnyebb beleélni magukat a jelenetekbe, de később a filmvásznon is egészen más hatást kelt, mintha zöld háttér előtt vennék fel a jeleneteket. Számos forgatási helyszín vált az évtizedek alatt igazi zarándokhellyé a filmrajongók körében. Nem egy város köszönheti turisztikai bevételei nagy részét azoknak az ikonikus helyszíneknek, ahol például a Trónok harcát, a Harry Pottert, vagy a Mission Impossible-t forgatták. Ebben a filmes helyszínekről szóló kvízben utóbbi filmekről is kérdezünk!

A legismertebb filmes helyszínek között található a Harry Potter-filmek belső jeleneteinek otthont adó Durham katedrális

Fotó: KerrysWorld / Shutterstock

Filmes helyszínek kvíz

A mozi igazi varázsa nem csupán a színészek játékában és a történet fordulataiban rejlik, hanem azokban az ikonikus helyszínekben is, amelyek a filmvásznon életre kelnek. Egyes városok, épületek vagy tájak a filmeknek köszönhetően váltak világhírűvé, és turisták millióit vonzzák évről évre.

Te tudod hol található a Trónok harcából ismert Királyvár? Kitalálod, melyik országban áll a Roxfortban játszódó jelenetek épülete? Ha ezekre a kérdésekre igen a válaszod, akkor ezt a filmes kvízt neked találtuk ki!