Filmes helyszínek egyike, a Trónok harcából ismert Királyvár Dubrovnikban

Ikonikus filmes helyszínek kvíz: ezeket a helyeket minden filmrajongónak ismernie kell

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 15:45
A különböző filmek szebbnél szebb tájakat, épületeket és egyéb helyszíneket tárnak elénk. Neked sikerül minden kvízkérdésre hibátlanul válaszolni az ikonikus filmes helyszínekről?
A filmekben sok rendező törekszik rá, hogy minél több jelenetet valódi helyszíneken forgassanak, hiszen nemcsak a színészeknek könnyebb beleélni magukat a jelenetekbe, de később a filmvásznon is egészen más hatást kelt, mintha zöld háttér előtt vennék fel a jeleneteket. Számos forgatási helyszín vált az évtizedek alatt igazi zarándokhellyé a filmrajongók körében. Nem egy város köszönheti turisztikai bevételei nagy részét azoknak az ikonikus helyszíneknek, ahol például a Trónok harcát, a Harry Pottert, vagy a Mission Impossible-t forgatták. Ebben a filmes helyszínekről szóló kvízben utóbbi filmekről is kérdezünk!

A Harry Potter filmes helyszíneként szolgáló, Durham Katedrális.
A legismertebb filmes helyszínek között található a Harry Potter-filmek belső jeleneteinek otthont adó Durham katedrális
Filmes helyszínek kvíz

A mozi igazi varázsa nem csupán a színészek játékában és a történet fordulataiban rejlik, hanem azokban az ikonikus helyszínekben is, amelyek a filmvásznon életre kelnek. Egyes városok, épületek vagy tájak a filmeknek köszönhetően váltak világhírűvé, és turisták millióit vonzzák évről évre.

Te tudod hol található a Trónok harcából ismert Királyvár? Kitalálod, melyik országban áll a Roxfortban játszódó jelenetek épülete? Ha ezekre a kérdésekre igen a válaszod, akkor ezt a filmes kvízt neked találtuk ki!

Tudod, melyik város adott otthont a Trónok harcából ismert Királyvárnak?

Íme egy videó néhány ikonikus filmes helyszínről:

