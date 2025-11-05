Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Retró desszertek

Gyerekkorunk legédesebb emlékei: felismered ezeket a retró desszerteket?

édesség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 18:30
retródesszertkvíz
Te is a suli büféjében költötted el a zsebpénzedet? Akkor ez a retró desszert-kvíz garantáltan visszarepít a gyerekkorodba!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Emlékszel Gombóc Artúrra? Hát, nála senki sem rajongott jobban a csokiért. Ha valaki megkérdezte tőle, melyiket szereti a legjobban, gondolkodás nélkül sorolni kezdte a különböző termékeket, mintha csak a csoki járna a fejében reggeltől estig. Szerette a kerek, a szögletes, a hosszú, a lapos, sőt mindenféle szagú és formájú csokoládét, amelyet valaha kitaláltak ezen a világon. Gyerekkorunkban kicsit mindannyian hasonlítottunk Gombóc Artúrra: imádtuk a kerek, a szögletes, a hosszú, a lapos, a mogyorós, a töltött és mindenféle más csokoládét. Retró desszert-kvízünkkel most időutazásra hívunk! Vajon felismered még a régi idők édességeit?

Retró desszertek
A retró desszertek mindannyiunk kedvencei voltak.
Fotó: Fortepan/Főfotó

Retró desszert kvíz – Vajon milyen volt a gyerekkorunk boldogságának íze?

A régi idők finomságainak egy része ma már nem is kapható, talán csak vásárokon találkozhatsz velük, de ha meglátod azokat, valószínűleg azonnal beugrik az ízük. Tedd próbára magad a nagy retró desszert-kvízben és derítsd ki, mennyire édesen emlékszel a múlt ízeire!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Milyen ízű volt az Autós szelet?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu