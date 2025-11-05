Gyerekkorunk legédesebb emlékei: felismered ezeket a retró desszerteket?

Emlékszel Gombóc Artúrra? Hát, nála senki sem rajongott jobban a csokiért. Ha valaki megkérdezte tőle, melyiket szereti a legjobban, gondolkodás nélkül sorolni kezdte a különböző termékeket, mintha csak a csoki járna a fejében reggeltől estig. Szerette a kerek, a szögletes, a hosszú, a lapos, sőt mindenféle szagú és formájú csokoládét, amelyet valaha kitaláltak ezen a világon. Gyerekkorunkban kicsit mindannyian hasonlítottunk Gombóc Artúrra: imádtuk a kerek, a szögletes, a hosszú, a lapos, a mogyorós, a töltött és mindenféle más csokoládét. Retró desszert-kvízünkkel most időutazásra hívunk! Vajon felismered még a régi idők édességeit?

A retró desszertek mindannyiunk kedvencei voltak.

Fotó: Fortepan/Főfotó

Retró desszert kvíz – Vajon milyen volt a gyerekkorunk boldogságának íze?

A régi idők finomságainak egy része ma már nem is kapható, talán csak vásárokon találkozhatsz velük, de ha meglátod azokat, valószínűleg azonnal beugrik az ízük. Tedd próbára magad a nagy retró desszert-kvízben és derítsd ki, mennyire édesen emlékszel a múlt ízeire!