Reneszánszukat élik a retró játékok: a '90-es években mindenkinek volt, most pedig egy vagyont értnek

Happy Meal menü játékok

Sokan úgy gondolják, hogy a gyorséttermek között zajló évtizedes háborút akkor nyerte meg a McDonalds, amikor bevezette a gyerekeknek szánt Happy Meal menüt a hozzájáró játékokkal. Ezek az apró kis műanyag játékok, amelyek között néha egy-egy komolyabb elektronikus eszköz is helyet kapott, nem csak a szívünknek okoztak kedves emléket a múltban, hanem vagyonokat érhetnek most is. Egy-egy alkalommal filmekhez, vagy rajzfilmekhez külön tematikus játékokat gyártottak a mozipremier idején, és ilyenkor több darabból álló szetteket gyűjthettek össze a gyermekek.

Ha valakinek meg van például az 1994-es Mario-kollekció, vagy a néhány évvel későbbi Power Rangers csapat hibátlanul, akkor ezeket több száz dollárért is szívesen átveszik a gyűjtők.

Nem csak a mekis Power Rangers figurák a nyerők

A hazánkban is a tévéképernyők egyik nagyágyúja volt a Power Rangers sorozat a 90-es években, és a 2000-es évek elején. A sorozat annyira népszerű volt, hogy több élőszereplős- és animációs adaptáció is készült belőle. 1993-ban pedig piacra dobták a Power Rangers akciófigurákat, amelyeket dobozban lehetett megvásárolni. Napjainkban a gyűjtök, ha olyan példányra bukkannak, amely még a dobozából nem lett kivéve, akár 1350 dollárt is szívesen kiadnak érte. Ez azt jelenti, hogy félmillió forintért is el lehet passzolni, az anno fillérekért megvett játékot.