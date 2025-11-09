Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Kvíz: tudod mi a valódi neve ezeknek a világsztároknak?

sztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 16:15
nevekfilmes kvízek
Ismered őket filmekből, plakátokról, hallgatod a zenéiket és többnyire tudod a nevüket is. Vagy csak gondolod, mert számos világsztár valódi neve teljesen különbözik attól a „sztár nevétől”, amiről ismered. Te vajon tudod mi a civil neve például Lady Gagának? Töltsd ki a kvízt és kiderül!
Kelemen Dorina
A sztárok általában azért változtatnak nevet, hogy az figyelemfelkeltőbb, megjegyezhetőbb legyen a közönség számára. Ez a dolog kétesélyes, vagy segít a rajongóknak abban, hogy megjegyezzék, vagy akár bele is olvadhat az illető a tömegbe, ha egy bonyolultabb nevet nagyon le egyszerűsít. Kvízünkből most kiderül mennyire vagy otthon a világsztárok eredeti nevét illetően.  

5 ember akik részt vesznek a kvíz kitöltésében eltakarják az arcukat kérdőjelet ábrázoló lappokkal
Kvíz: Tudod mi a valódi neve ezeknek a világsztároknak?
Fotó: 123RF

Kvíz: íme 10 név, 10 jó válasz, vajon eltalálod mi a hétköznapi neve a következő világsztároknak?  

Azt tudtad, hogy többek között, Blake Lively, Bruno Mars, vagy például Natalie Portman eredeti neve teljesen más, mint amit a szakmájában használ?  A sztárok hétköznapi névválasztását általában a leegyszerűsítés és megjegyezhetőség mellett még az is motiválhatja, hogy ezzel elkerüljék, hogy összetévesszék más azonos nevű sztárral. Oka lehet az is, hogy gyerekkori becenevét szívesebben használja, ilyen például Miley Cyrus is, akinek eredeti neve Destiny Hope Cyrus. Vajon te hány sztárnak találod el a valódi nevét? Induljon a kvíz!

Tud mi a valódi neve Kirk Douglas-nak?

Hallgasd meg Lady Gaga és Bruno Mars slágerét:

