A sztárok általában azért változtatnak nevet, hogy az figyelemfelkeltőbb, megjegyezhetőbb legyen a közönség számára. Ez a dolog kétesélyes, vagy segít a rajongóknak abban, hogy megjegyezzék, vagy akár bele is olvadhat az illető a tömegbe, ha egy bonyolultabb nevet nagyon le egyszerűsít. Kvízünkből most kiderül mennyire vagy otthon a világsztárok eredeti nevét illetően.

Kvíz: Tudod mi a valódi neve ezeknek a világsztároknak?

Kvíz: íme 10 név, 10 jó válasz, vajon eltalálod mi a hétköznapi neve a következő világsztároknak?

Azt tudtad, hogy többek között, Blake Lively, Bruno Mars, vagy például Natalie Portman eredeti neve teljesen más, mint amit a szakmájában használ? A sztárok hétköznapi névválasztását általában a leegyszerűsítés és megjegyezhetőség mellett még az is motiválhatja, hogy ezzel elkerüljék, hogy összetévesszék más azonos nevű sztárral. Oka lehet az is, hogy gyerekkori becenevét szívesebben használja, ilyen például Miley Cyrus is, akinek eredeti neve Destiny Hope Cyrus. Vajon te hány sztárnak találod el a valódi nevét? Induljon a kvíz!