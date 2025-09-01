Gloria Estefan kvíz: 10-ből 9-en elbuknak rajta – Te mennyire ismered a latin zene koronázatlan királynőjét?

A kvíz, ami elrepít a forró latin ritmusok, a kubai salsa és a szenvedélyes dallamok világába. A hétszeres Grammy-díjas kubai–amerikai énekesnő és színésznő, Gloria María Milagrosa Fajardo García de Estefan – ismertebb nevén Gloria Estefan – 1957. szeptember 1-jén született Havannában. Édesapja, José katona volt, édesanyja, Gloria Fajardo tanárnőként dolgozott. A család spanyol felmenőkkel büszkélkedhetett: nagyszülei még Spanyolországból érkeztek Kubába. Édesapja a diktátor, Fulgencio Batista testőreként szolgált, így a Castro-féle forradalom győzelme után a család kénytelen volt az Egyesült Államokba menekülni, és végül Miamiban telepedtek le.

Gloria Estefan kvíz: derítsd ki, mennyire ismered a latin popdíva pályafutását, titkait és legnagyobb slágereit!

Fotó: Jack Vartoogian/Getty Images / Getty Images

Kvíz: íme 10 kőkemény kérdés a latin zene királynőjéről

Az Estefan vezetéknevet a házasságkötéskor vette fel. Emilio Estefannal 18 évesen ismerkedett meg, a közös zenekarukkal lett világsztár. A kubai származású énekesnő neve azóta egybeforrt a latin pop és a dance ritmusaival. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a Conga, Dr. Beat, Rhythm Is Gonna Get You vagy a Turn the Beat Around, amelyek máig megmozgatják az embereket a világ minden táján. Az énekesnőnek azonban nemcsak énekhangja, hanem személyisége is ikonikus: Gloria Estefan a kubai demokratikus ellenzék egyik jelképe, a kubai kommunista diktatúra következetes ellenzője, a demokratikus átmenetért folyó harc aktív támogatója. Ha te is rajongsz Gloria Estefan zenéjéért, most próbára teheted tudásodat az alábbi latinos kvízben!