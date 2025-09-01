Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gloria Estefan kvíz: 10-ből 9-en elbuknak rajta – Te mennyire ismered a latin zene koronázatlan királynőjét?

Gloria Estefan kvíz: 10-ből 9-en elbuknak rajta – Te mennyire ismered a latin zene koronázatlan királynőjét?

popdíva
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 16:30
latin zeneGloria Estefankvíz
Az énekesnőt karrierje kezdete óta világszerte a latin zene koronázatlan királynőjeként emlegetik, slágerei, fülbemászó dallamai és lenyűgöző előadásmódja generációkat hódított meg. Gloria Estefan ma ünnepli 68. születésnapját, mi pedig ezzel a tíz kérdésből álló zenei kvízzel köszöntjük.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A kvíz, ami elrepít a forró latin ritmusok, a kubai salsa és a szenvedélyes dallamok világába. A hétszeres Grammy-díjas kubai–amerikai énekesnő és színésznő, Gloria María Milagrosa Fajardo García de Estefan – ismertebb nevén Gloria Estefan – 1957. szeptember 1-jén született Havannában. Édesapja, José katona volt, édesanyja, Gloria Fajardo tanárnőként dolgozott. A család spanyol felmenőkkel büszkélkedhetett: nagyszülei még Spanyolországból érkeztek Kubába. Édesapja a diktátor, Fulgencio Batista testőreként szolgált, így a Castro-féle forradalom győzelme után a család kénytelen volt az Egyesült Államokba menekülni, és végül Miamiban telepedtek le.

Kvíz, Gloria Estefan, a latin pop díva a színpadon
Gloria Estefan kvíz: derítsd ki, mennyire ismered a latin popdíva pályafutását, titkait és legnagyobb slágereit!
Fotó: Jack Vartoogian/Getty Images /  Getty Images

Kvíz: íme 10 kőkemény kérdés a latin zene királynőjéről

Az Estefan vezetéknevet a házasságkötéskor vette fel. Emilio Estefannal 18 évesen ismerkedett meg, a közös zenekarukkal lett világsztár. A kubai származású énekesnő neve azóta egybeforrt a latin pop és a dance ritmusaival. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a Conga, Dr. Beat, Rhythm Is Gonna Get You vagy a Turn the Beat Around, amelyek máig megmozgatják az embereket a világ minden táján. Az énekesnőnek azonban nemcsak énekhangja, hanem személyisége is ikonikus: Gloria Estefan a kubai demokratikus ellenzék egyik jelképe, a kubai kommunista diktatúra következetes ellenzője, a demokratikus átmenetért folyó harc aktív támogatója. Ha te is rajongsz Gloria Estefan zenéjéért, most próbára teheted tudásodat az alábbi latinos kvízben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik spanyol nyelvű lemezért kapta meg Gloria élete legelső Grammyjét?

Ha túl vagy a kvízen, levezetés gyanánt hallgasd meg egyik legikonikusabb dalát:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már? 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu