Kvíz: felismered a szívroham jeleit?

A szívroham nem csak az időseket érinti, és nem csak drámai, látványos jelenet formájában történhet. A való életben sokszor csendesebben támad.

Egy kis mellkasi diszkomfort, fáradtság, enyhe légszomj vagy akár hányinger is lehet az első jel. Ezért is fontos, hogy felismerjük a figyelmeztető tüneteket, és ne bagatellizáljuk el azokat.

Kvíz: mennyit tudsz a szívrohamról, az egyik legrettegettebb egészségügyi krízisről?

A gyors felismerés életmentő lehet, hiszen egy szívroham esetén minden perc számít. Éppen ezért lényeges, hogy tisztában legyünk azzal, mit kell tennünk, ha mi vagy valaki más bajba kerül. Ez a kvíz segít felmérni, mennyire ismered a szívroham leggyakoribb és sokszor megtévesztő jeleit. Ha legalább 8 kérdést helyesen megválaszolsz, szuper életmentő vagy, aki vészhelyzetben higgadtan, tudatosan tud majd segíteni. Kezdhetjük a tudáspróbát?