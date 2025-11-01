Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kvíz: felismered a szívroham jeleit?

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 09:45
szívrohamfittségkvíz
A szívroham gyakran nem úgy néz ki, mint a filmekben, nem mindig látványos, de annál alattomosabb. Te felismered időben a szívroham jeleit? Kvízünkből most minden kiderül!

A szívroham nem csak az időseket érinti, és nem csak drámai, látványos jelenet formájában történhet. A való életben sokszor csendesebben támad. 
Egy kis mellkasi diszkomfort, fáradtság, enyhe légszomj vagy akár hányinger is lehet az első jel. Ezért is fontos, hogy felismerjük a figyelmeztető tüneteket, és ne bagatellizáljuk el azokat.

Kvíz a szívrohamról
Kvíz: mennyit tudsz a szívrohamról, az egyik legrettegettebb egészségügyi krízisről?
Fotó: Studio Romantic / shutterstock

Kvíz: néhány kérdésből kiderül, te mennyire lennél jó életmentő

A gyors felismerés életmentő lehet, hiszen egy szívroham esetén minden perc számít. Éppen ezért lényeges, hogy tisztában legyünk azzal, mit kell tennünk, ha mi vagy valaki más bajba kerül. Ez a kvíz segít felmérni, mennyire ismered a szívroham  leggyakoribb és sokszor megtévesztő jeleit. Ha legalább 8 kérdést helyesen megválaszolsz, szuper életmentő vagy, aki vészhelyzetben higgadtan, tudatosan tud majd segíteni. Kezdhetjük a tudáspróbát?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik a szívroham leggyakoribb tünete?

További izgalmas kvíz kérdésekért nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 


