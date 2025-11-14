Ismered a magyar közmondásokat? Kőkemény kvíz a legélesebb elméknek

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 16:45
A magyar nyelv tele van találó, bölcs, és néha kifejezetten vicces közmondásokkal, de a helyükön tudod használni azokat? Kvízünkből most kiderül, hány közmondást tudsz helyesen párosítani a mindennapi élethelyzetekhez.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A közmondások több száz éves tapasztalatok rövid, velős megfogalmazásai. Őseink így adták tovább a bölcsességet, amit ma is mindnyájan értünk, vagy legalábbis azt hisszük. Ebben a játékos kvízben próbára teheted, mennyire ismered a magyar közmondásokat, és mennyire tudod azokat a helyükön használni. Minden kérdés mögött egy-egy élethelyzet rejtőzik, a feladatod, hogy megtaláld hozzá a legtalálóbb népi bölcsességet. Mindhárom válasz valódi közmondás, de csak az egyik illik igazán a megadott szituációhoz.

Kvízben szereplő fotó népi ruhába öltözött nőkről és gyerekekről
Ez a kvíz a népi bölcsességek világába kalauzol.
Fotó: Ondrej Bucek / shutterstock

Közmondás-kvíz nem csak iskolásoknak

A közmondások évszázadok tapasztalatait hordozzák; türelemre, bölcsességre és humorra tanítanak. Gyerekkorunk óta halljuk azokat, mégis könnyen elbizonytalanodunk, ha választani kell, melyik illik pontosan egy adott helyzetre. Kvízünkből most megtudhatod, mennyire ismered azokat a régi mondásokat, amelyekből rengeteget tanulhatunk az életről.

Készen állsz, hogy leteszteld magad? Nézd meg, hány pontot érsz el a közmondás-kvízben, és közben idézd fel a magyar nyelv legszellemesebb, legbölcsebb mondatait!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
Ha valaki csak akkor tanul a hibáiból, amikor már késő, melyik közmondás illik rá?

