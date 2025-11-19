Kvíz: kitalálod mennyi kockacukor van a kedvenc élelmiszeredben? A számok sokkolóak!

Te is figyelsz a helyes táplálkozásra? Esetleg diétázol is? Akkor tudnod kell, mennyi cukor van ezekben a népszerű élelmiszerekben. Töltsd ki a kvízt: kiderül mennyire megy a matek, ha édességekről van szó!
Az utóbbi évtizedekben az egészségtelen étkezési szokásaink odáig vezettek, hogy az elhízás népbetegséggé vált. Az élelmiszerláncok ezért kapva kaptak az alkalmon és piacra dobták a különböző cukormentes és diétás termékeiket, melyek számos vásárlót azonnal rabul ejtettek. Ennek ellenére a társadalom nagy része még mindig rengeteg cukrot fogyaszt, ezért felfedjük, hogy a közkedvelt élelmiszerek átlagosan mennyi kockacukrot tartalmaznak.
Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot:
