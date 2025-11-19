Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kvíz: kitalálod mennyi kockacukor van a kedvenc élelmiszeredben? A számok sokkolóak!

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 14:15
cukortartalomgasztro kvízkockacukortáplálkozás
Egyre nagyobb teret hódítanak a diétás termékek, melyek nagy része már egyáltalán nem tartalmaz cukrot. De vajon mennyi kockacukrot tartalmaznak a kedvenc élelmiszereid? Kvízünkből most kiderül!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Te is figyelsz a helyes táplálkozásra? Esetleg diétázol is? Akkor tudnod kell, mennyi cukor van ezekben a népszerű élelmiszerekben. Töltsd ki a kvízt: kiderül mennyire megy a matek, ha édességekről van szó!

Kvíz az ételek cukortartalmáról
Kvíz: te tudod mennyi cukortartalom van a kedvenc ételeidben?
Fotó: Eviart /  Shutterstock 

Az utóbbi évtizedekben az egészségtelen étkezési szokásaink odáig vezettek, hogy az elhízás népbetegséggé vált. Az élelmiszerláncok ezért kapva kaptak az alkalmon és piacra dobták a különböző cukormentes és diétás termékeiket, melyek számos vásárlót azonnal rabul ejtettek. Ennek ellenére a társadalom nagy része még mindig rengeteg cukrot fogyaszt, ezért felfedjük, hogy a közkedvelt élelmiszerek átlagosan mennyi kockacukrot tartalmaznak.

Kvíz: te ki tudod találni mennyi kockacukor van ezekben a kedvelt élelmiszerekben?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mennyi kockacukor található 200 gramm joghurtban?

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot:

Teszteld a tudásod még több kvízzel!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu