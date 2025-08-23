Kvíz: titkok a turistajelzések mögött, amelyeket a gyakorlott túrázók sem tudnak – te ismered azokat?

A turistajelzések rendszere első ránézésre egyszerűnek tűnik, de valójában egy aprólékosan kidolgozott, szabványos jelrendszer, amely már 1930 óta segíti az eligazodást a magyar tájakon. A természetben a turistajelzéseket jól látható tereptárgyakra, például fákra, kövekre festik fel. Az útvonalat a jelzések színe mutatja, ellentétben az út melletti térképekkel, amelyeken betűket használnak. Töltsd ki a kvízt, lássuk, te mennyire ismered ezeket a jeleket!

A turistajelzésekkel most egy játékos kvíz formájában ismerkedhetsz meg.

Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

Kvíz: te mennyire ismered a turistajelzéseket?

A hazai rendszer alapja négy szín, amelyet különféle geometriai formákkal kombinálnak. A jelzések többek között megmutatják, merre van egy adott útvonal kezdőpontja, hol ágazik el az út, mikor jön egy forráshoz vezető kitérő, valamint ha a túraútvonal véget ér.

A festéseket gondosan kialakított szabályok szerint viszik fel a fák kérgére, még azt is előírják, milyen magasságban és milyen szögben kell a jeleket elhelyezni, hogy minden haladási irányból jól láthatók legyenek. Fátlan útszakaszokon a turistajelzéseket villanyoszlopokra, azok beton talapzatára, út menti kövekre vagy simább felületű sziklákra festik fel.

Lehet, hogy a kvízünkben felsorakoztatott jelek neked is ismerősek lesznek, de hogy mennyire mozogsz valójában otthonosan a túrajelzések világában, most kiderül. Induljon a kvíz!