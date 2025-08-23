UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kvíz: titkok a turistajelzések mögött, amelyeket a gyakorlott túrázók sem tudnak – te ismered azokat?

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 11:15
Ha szoktál túrázni, biztosan láttál már fákra festett színes csíkokat, háromszögeket, köröket vagy kereszteket. Vajon mindegyik jelzésről tudod, hogy mit jelent? Kvízünkkel most tesztelheted a tudásod!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A turistajelzések rendszere első ránézésre egyszerűnek tűnik, de valójában egy aprólékosan kidolgozott, szabványos jelrendszer, amely már 1930 óta segíti az eligazodást a magyar tájakon. A természetben a turistajelzéseket jól látható tereptárgyakra, például fákra, kövekre festik fel. Az útvonalat a jelzések színe mutatja, ellentétben az út melletti térképekkel, amelyeken betűket használnak. Töltsd ki a kvízt, lássuk, te mennyire ismered ezeket a jeleket! 

kvíz, fiatal nő, kalap, erdei ösvény, ősz, kirándulás
A turistajelzésekkel most egy játékos kvíz formájában ismerkedhetsz meg.
Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

Kvíz: te mennyire ismered a turistajelzéseket?

A hazai rendszer alapja négy szín, amelyet különféle geometriai formákkal kombinálnak. A jelzések többek között megmutatják, merre van egy adott útvonal kezdőpontja, hol ágazik el az út, mikor jön egy forráshoz vezető kitérő, valamint ha a túraútvonal véget ér.

A festéseket gondosan kialakított szabályok szerint viszik fel a fák kérgére, még azt is előírják, milyen magasságban és milyen szögben kell a jeleket elhelyezni, hogy minden haladási irányból jól láthatók legyenek. Fátlan útszakaszokon a turistajelzéseket villanyoszlopokra, azok beton talapzatára, út menti kövekre vagy simább felületű sziklákra festik fel. 

Lehet, hogy a kvízünkben felsorakoztatott jelek neked is ismerősek lesznek, de hogy mennyire mozogsz valójában otthonosan a túrajelzések világában, most kiderül. Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit jelez ez a kék sávjelzés?

Ezeket a kvízeket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
