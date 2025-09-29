„Nem könnyű feldolgozni” – megszólalt felesége elvesztéséről Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula márciusban vesztette el feleségét, Marikát, egy hosszan tartó betegség után. A legendás énekes azóta szinte ki sem mozdul otthonából, ahol minden a felesége emlékét idézi.

Deák Bill Gyula elhunyt feleségének állít emléket Fotó: Freepik

Mindenhol ki vannak téve a fotói, a személyes tárgyai, és olyan ez, mintha valami kápolnát építettem volna neki. Nem könnyű feldolgozni azt a márciusi napot, amikor délelőtt rosszul lett, délután kórházba került, és este meghalt

- mesélte megrendülten.

A gyászt még fájóbbá teszi, hogy Marika nem alapbetegsége miatt hunyt el, hanem egy hirtelen fellépő bélperforáció következtében. A tragédia után Bill fia és családja hozzájuk költözött, így most már négyen élnek egy fedél alatt. Az együtt töltött idő, az emlékezések és a beszélgetések segítik a zenészt a feldolgozásban, és persze a zene is.

Deák Bill Gyula szerelmének állít emléket

A Syrius és a Hobo Blues Band egykori tagja elmondta, hogy felesége elvesztése óta próbál a zenébe kapaszkodni, abba az egyetlen dologba, ami még erőt ad neki. November 15-én, a 77. születésnapját követő nagykoncertjét Marika emlékének is ajánlja.

Ha ez nem lenne, ha nem érezhetném a közönség szeretetét, talán már nem élnék. Nagyon készülök a novemberi bulira, amely Marika emlékének is szól majd

- mondta a zenész.