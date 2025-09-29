Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nem könnyű feldolgozni” – megszólalt felesége elvesztéséről Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 12:05
szerelemfeleségemlékezés
A zenész élete szerelmét márciusban veszítette el, fájdalma azóta is csillapíthatatlan.
Bors
A szerző cikkei

Deák Bill Gyula márciusban vesztette el feleségét, Marikát, egy hosszan tartó betegség után. A legendás énekes azóta szinte ki sem mozdul otthonából, ahol minden a felesége emlékét idézi.

Deák Bill Gyula elhunyt feleségének állít emléket
Deák Bill Gyula elhunyt feleségének állít emléket Fotó: Freepik

Mindenhol ki vannak téve a fotói, a személyes tárgyai, és olyan ez, mintha valami kápolnát építettem volna neki. Nem könnyű feldolgozni azt a márciusi napot, amikor délelőtt rosszul lett, délután kórházba került, és este meghalt

- mesélte megrendülten.

A gyászt még fájóbbá teszi, hogy Marika nem alapbetegsége miatt hunyt el, hanem egy hirtelen fellépő bélperforáció következtében. A tragédia után Bill fia és családja hozzájuk költözött, így most már négyen élnek egy fedél alatt. Az együtt töltött idő, az emlékezések és a beszélgetések segítik a zenészt a feldolgozásban, és persze a zene is.

Deák Bill Gyula szerelmének állít emléket

A Syrius és a Hobo Blues Band egykori tagja elmondta, hogy felesége elvesztése óta próbál a zenébe kapaszkodni, abba az egyetlen dologba, ami még erőt ad neki. November 15-én, a 77. születésnapját követő nagykoncertjét Marika emlékének is ajánlja.

Ha ez nem lenne, ha nem érezhetném a közönség szeretetét, talán már nem élnék. Nagyon készülök a novemberi bulira, amely Marika emlékének is szól majd

- mondta a zenész.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu