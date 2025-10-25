Történelem-kvíz: azt hitted, az évszámokat sosem felejted el? Most kiderül

A történelemóra mindig is megosztó volt. Egyesek imádták, mások már a tanár első mondatánál az ablakon bámultak ki, vagy a pad alatt firkálgattak, hátha gyorsabban telik az idő. Habár jó esztendő eltelt az iskolai évek óta, most eljött az igazság pillanata: teszteld, mennyire emlékszel a legfontosabb történelmi évszámokra! Itt nincs puskázás, csak te és a memóriád. Induljon a történelem-kvíz!

Fotó: Fehér Kata / Wikipédia-Közkincs-Wagner Sándor

Történelem-kvíz

Egy percre visszakalauzolunk téged az iskolapadba, ahol egy kőkemény évszámpróbát kell kiállnod. Most kiderül, mennyit őriztél meg abból a tudásból, amit annak idején a történelem tanárod megpróbált átadni neked. Vajon emlékszel minden pontos időpontra, esetleg a részletek már elmosódtak a fejedben és csak tippelni tudsz? Töltsd ki az alábbi történelem-kvízt és megtudod!