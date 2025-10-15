Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Népszínház, Budapest, 1906

145 éve nyílt meg a Népszínház – ma már csak emlék, de egykor a város egyik legszebb épülete volt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 12:45
Képzeld el, hogy a Blaha Lujza tér helyén egykor vörös bársonyfüggönyös színház állt, ahol még az akkori uralkodó is tapsolt. Ma már nyoma sincs, 145 éve azonban ezen a napon nyitotta meg kapuit Budapest egyik leglátványosabb kulturális központja. Lapozd végig galériánkat és nézd meg, milyen volt a Népszínház épülete.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A Népszínházat 1965 tavaszán lebontották. Ma már csak pár fénykép őrzi az egykor tündöklő épület emlékét, a neve pedig sokaknak a Blaha Lujza téri metrómegálló környékén induló utca neve miatt lehet ismerős.

A Népszínház épülete 1908-ban
A Népszínház épülete –1908 
Fotó: Fortepan_Deutsche Fotothek / Brück und Sohn

145 éve ezen a napon nyílt meg a Népszínház

A Népszínház utca és a végében található forgalmi csomópont, ahol emberek sietnek a metrótól a villamoshoz, régen egészen más arcát mutatta. Ott, ahol most padok, buszok és rohanó emberek vannak, egykor zeneszó, színházi előadások és ünneplő tömeg töltötte meg a teret. A Népszínház 1875-ös megnyitója nagy esemény volt, nemcsak kulturálisan, hanem politikailag is. 

A Népszínház története

Egy új műfajnak saját színház dukált

A 19. század közepétől egyre népszerűbbek lettek a zenés, vidám falusi történetek – ezek voltak a népszínművek. A közönség imádta ezeket, így egy idő után elkerülhetetlenné vált, hogy saját színházat kapjanak az efféle előadásokat színpadra vivő társulatok.

Nem volt egyszerű elindítani a projektet

A színház ötlete remek volt, csak a pénz hiányzott. A közösségi gyűjtés kevésnek bizonyult, végül Pest városa segített – így indulhatott el az építkezés.

Nem akármilyen építészek tervezték

Az osztrák Fellner és Helmer páros Európa-szerte színházakat tervezett. A Népszínház is az ő kezük munkáját dicsérte, és korának egyik legmodernebb teátruma lett.

Ferenc József is ott ült a megnyitón

Az 1875-ös megnyitón nemcsak a főváros népe, de az uralkodó is jelen volt. Bár a nyitóelőadásokat nem fogadta kitörő lelkesedés, a Népszínház gyorsan belopta magát a közönség szívébe.

Itt lett igazán ismert Blaha Lujza

A legendás színésznő 21 éven át volt a színház társulatának oszlopos tagja. Nem véletlen, hogy később a környék is róla kapta a nevét: így lett a térből Blaha Lujza tér.

A bontás után csak az emléke maradt meg

1965 tavaszán robbantásokkal tüntették el a pazar épületet, így ma már csak kevesen tudják, milyen gyönyörű színház állt korábban a téren. 

Népszínház, Budapest, 1906
Rákosy Jenő, a budapesti Népszínház első igazgatója
Tinódi Lantos Sebestyén szobra, Bezerédi Gyula alkotása a Népszínház előtt
A Népszínház épülete a századforduló időszakában
Légi felvétel a Népszínházról és környékéről
A Népszínház (későbbi Nemzeti Színház) épülete 1893-ban
Galéria: 145 éve nyílt meg a Népszínház – ma már csak emlék, de egykor a város egyik legszebb épülete volt
Ha még ma is állna az épület, a Blaha Lujza tér egészen máshogy festene.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

