Nagy műveltségi kvíz: vadász vagy áldozat leszel? Most kiderül, mennyit tudsz a Moby Dickről

Kvízünkben összeszedtünk 8 érdekes és izgalmas kérdést Herman Melville amerikai író legismertebb művéről a Moby Dickről, amiből rögtön kiderül, te vén tengeri medve, vagy csupán egy eltévedt potyautas vagy a Pequod nevű bálnavadászhajón. A Moby Dick Herman Melville amerikai író 1851-ben megjelent regénye, mely a világirodalom talán egyik legnagyobb hatású története. Érdekes módon a nagy fehér bálna alakja szinte mindenkinek azonnal eszébe jut, maga a klasszikus regény eredete és az 1891. szeptember 28-án elhunyt író már korántsem ennyire ismert. Legújabb kvízünkkel rá emlékezünk, ezzel is egy kicsit közelebb hozva őt hozzád.

Műveltségi kvíz: most kiderül mennyire emlékszel a nagy fehér bálna és a kapitány történetére.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Kvíz: mennyit tudsz a gyilkos fehér bálnáról és szülőatyjáról?

A páratlan regény nemcsak magával ragadó történetével ejti rabul az olvasót, hanem ablakot nyit egy letűnt korba is: a bálnavadászat ősi időszakába, amikor ember és bálna még szemtől szembe mérte össze erejét a végtelen óceánon. A Moby Dick tökéletes példa a makacs, csökönyös ember megszállottságára. Teszteld magad kvízünkben, tudd meg, mennyit tudsz az íróról, és mennyire emlékszel a regény legapróbb részleteire. Árbócot bonts! Irány a végtelen horizont!