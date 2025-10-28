Miért éppen Alaszka? Teszteld tudásod a kultikus sorozatról

Az 1990-es évek egyik legkedveltebb tévésorozata a „Miért éppen Alaszka” (Northern Exposure) volt, amely egy különleges kisvárosban játszódott. A sorozat nemcsak a gyönyörű természeti környezettel, hanem a szereplők különleges személyiségével is megragadta a nézőket. De mennyit tudsz valójában a történetről? Tedd próbára a tudásod az alábbi kvízzel!
Dr. Joel Fleishman, a nagyvárosi orvos, aki egy egy távoli alaszkai kisvárosba költözik, hamar ráébred, hogy az új környezet jóval több kihívást tartogat, mint amire számított. Az ismeretlen helyszín, a helyiek és a munka mind-mind próbára teszik az alkalmazkodóképességét. Vajon emlékszel, melyik városban kezd új életet? Tudod, honnan érkezett, és ki alakította őt a képernyőn? Ismered a családi kapcsolatokat, és tudod mennyi időt kötelező Joelnek Alaszkában töltenie? Nosztalgiázz velünk a következő kvízzel!
Nézd meg a sorozat főcímét az alábbi videóban:
