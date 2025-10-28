BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Miért éppen Alaszka? Teszteld tudásod a kultikus sorozatról

2025. október 28.
Szeretted a „ Miért éppen Alaszka” című sorozatot? Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd, mennyit tudsz Dr. Joel Fleishman életéről és a történet helyszínéről! Töltsd ki a kvízünket!
Az 1990-es évek egyik legkedveltebb tévésorozata a „Miért éppen Alaszka” (Northern Exposure) volt, amely egy különleges kisvárosban játszódott. A sorozat nemcsak a gyönyörű természeti környezettel, hanem a szereplők különleges személyiségével is megragadta a nézőket. De mennyit tudsz valójában a történetről? Tedd próbára a tudásod az alábbi kvízzel!

Miért éppen Alaszka kvíz: teszteld mire emlékszel a legendás sorozatból
Fotó: Moviestore Collection/face to fa /  Northfoto

7 kvízkérdés az egyik kedvenc sorozatunkról

Dr. Joel Fleishman, a nagyvárosi orvos, aki egy egy távoli alaszkai kisvárosba költözik, hamar ráébred, hogy az új környezet jóval több kihívást tartogat, mint amire számított. Az ismeretlen helyszín, a helyiek és a munka mind-mind próbára teszik az alkalmazkodóképességét. Vajon emlékszel, melyik városban kezd új életet? Tudod, honnan érkezett, és ki alakította őt a képernyőn? Ismered a családi kapcsolatokat, és tudod mennyi időt kötelező Joelnek Alaszkában töltenie? Nosztalgiázz velünk a következő kvízzel! 

Mi volt a város neve ahol a sorozat játszódik?

Nézd meg a sorozat főcímét az alábbi videóban:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
