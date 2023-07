Magyar zászló a Himaláján, meghódította a csúcst a hegymászó - Videó

A Himalájában található Nanga Parbat 8126 méteres magasságával a kilencedik legmagasabb hegycsúcs a világon. Varga Csaba a harmadik magyar, akinek sikerült rá feljutnia, és erről most videót is megosztott az expedícióját végigkísérő Hazajáró Facebook-oldalán.

Fotó: Varga Csaba Facebook-videó

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nagyváradi hegymászó pótlólagos oxigén és teherhordók igénybevétele nélkül vágott neki a hegynek, és a rossz idő miatt ráadásul nem iktathatott közbe pihenőt a 4-es táborban, ami azt jelenti, hogy 1400 méteres szintemelkedést kellett egyben leküzdenie a csúcsig. A 41 éves sportoló elképesztő fizikai és mentális terhelését az is mutatja, hogy több mint 24 órás mászást produkált 7 ezer méteres szint fölött, aminek nagy részét a halálzónában töltötte. Vasárnap ért fel a tetőre, ahol akkora volt a szél, hogy nem is tudott bejelentkezni a csapatánál. De természetesen dokumentálta a csúcshódítást, és csak a videó elkészítése után indult vissza. A 4-es táborban megint nem tudott megpihenni, mivel ott már éjszakázott egy teljesen kimerült csapat, ezért tovább folytatta az útját egészen a 3-as táborig, ahol az éjszakát töltötte. Hétfőn indult le a 4200 méteren lévő alaptáborba, amit aznap este szerencsésen el is ért.

Varga Csaba ezzel kettős célját teljesítette: egyrészt a Nagyvárad feliratú piros-fehér-zöld nemzeti zászló meglobogtatásával kifejezte a partiumi magyarok élni akarását, másrészt az első hazai turistaszervezet, a Magyarországi Kárpát Egyesület 150 éves jubileumára is méltón megemlékezett.

Elsőként Erőss Zsolt mászta meg a Nanga Parbatot 1999-ben, majd éppen 10 évvel ezelőtt Török Zsolt is feljutott a csúcsra. Ez az újabb magyar siker már nagyon kellett két elődjének halála és Suhajda Szilárd tragikusan végződött expedíciója után.

Az oxigénpalack nélküli hegymászó a világ 9. legmagasabb hegycsúcsán forgatott 3 percig. Íme: