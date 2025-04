"Fájó pont" - Szoboszlairól megmondta a véleményét a magyar sport világklasszisa

A magyar sport legendája, Benedek Tibor csokit vitt neki a kórházba és rávezette, hogyan lehet a világ legjobbja. Zalánki Gergő a Magyar Nemzet interjújában a bensőséges beszélgetésük mellett többek között azt is felvállalta, hogy bántotta, amikor a vízilabdában mindent elérve Szoboszlai Dominik mögött végzett az Év sportolója-szavazáson, még ha tisztában is van azzal, hogy "a foci az foci".

Zalánki Gergő szerint Szoboszlai dolga nehezebb a futballban / Fotó: MTI

Zalánki az öt éve elhunyt Benedek Tiborra, egykori szövetségi kapitányára emlékezve elmondta:

Tibi rengeteget tanított nekem, a nehéz helyzetekben is ott állt mellettem.

Alighogy bemutatkoztam a válogatottban, egy összetartáson Szolnokon kétkapuztunk, amikor egy rossz mozdulat közben a jobb vállam nagyot reccsent. Szúrt, fájt, minden bajom volt, úgyhogy bementem a kórházba, ahol közölték, hogy meg kell műteni. Mindez pár hónappal az Eb, és kilenc hónappal a 2016-os olimpia előtt történt, ami miatt teljesen összetörtem. Tibi volt az egyedüli, aki bejött hozzám a kórházba, hozott csokit, és a vigasztaló szavait sose feledem" – emlékezett vissza a vízilabda sztárja.

Benedek későbbi lemondása sokkhatásként érte; akkor szomorú volt miatta, most visszatekintve még inkább, miután "többé nem is adatott meg, hogy a játékosa lehessen". Felidézte egy 2015-ös beszélgetésüket is, amikor jó tanácsokat kapott ahhoz, hogyan érheti el az álmát, miként lehet a világ legjobbja. Zalánki ezt nyolc évvel később érezte át szívből, igazán – amikor világbajnok lett, a fukuokai vb legjobbja, illetve a Pro Reccóval megnyerte a Bajnokok Ligáját és megválasztották a világ legjobb vízilabdázójának. Mindent elért, amit lehetett, mégsem ő, hanem a Liverpoolhoz szerződött futballista, Szoboszlai lett az Év sportolója.

Ő is szurkol Szoboszlainak

Nem akarok hazudni, fájó pont volt, mert én ennél többet nem tudok tenni.

Az egy tökéletes év volt, minden összejött, a szerencse is mellém állt, még egyszer nagyon nehéz lesz megismételni. Azt gondoltam, ha 2023-ban nem nyerek, akkor soha. Nem lettem kevesebb azáltal, hogy nem tüntettek ki, de azért jó lett volna ünnepelni. A foci az persze foci, bármelyik másik sportágnak nehéz labdába rúgni mellette. Talán ha Los Angelesben megnyerjük az olimpiát, és ehhez extra teljesítménnyel tudok hozzájárulni, akkor lehet újra esélyem. Azért dolgozom, hogy így történjen – mondta Zalánki, sietve hozzátéve: