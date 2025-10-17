Hair-kvíz – Te mire emlékszel a hippi korszak kultmusicaljéből?

A Hair nem egy egyszerű musical, hiszen egy egész generáció életérzését sűrítette dalokba. A Broadway-en való debütálása évfordulóján egy szórakoztató kvízzel készültünk! Nosztalgiázz velünk!

Hair kvíz – Te vajon mire emlékszel a hippi korszak kultmusicaljéből?

Fotó: UNITED ARTISTS / Northfoto

7 kérdéses Hair-kvíz – tedd próbára a memóriád

Ha azt kérjük, mondj egy igazi hippi filmet, tuti rávágod, hogy „Hair". Hogy is lehetne más? A Hair a szabadság, lázadás és szeretet szimbólumává vált, nem mellesleg olyan slágereket köszönhetünk a készítőinek, mint a Let the sunshine in vagy az I got life. Bergerék kalandjai felszabadítók és őszinték, nem véletlen, hogy generációk emlékében a mai napig élénken élnek a legszívhezszólóbb jelenetek. Te vajon mennyire emlékszel a slágerekre, karakterekre és ikonikus jelenetekre? Induljon a kvíz!