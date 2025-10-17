Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Kvízben szereplő jelenetkép a Hair című filmből

Hair-kvíz – Te mire emlékszel a hippi korszak kultmusicaljéből?

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 15:45
Hairkvíz felnőtteknekévfordulómusicalkvíz
Ma 57 éve, hogy 1968. október 17-én debütált a Hair című rock-musical a Broadway-en. Ha az előadást nem is, a filmet biztosan láttad! Lássuk, mennyire vagy otthon Bergerék történetében! Töltsd ki a kvízt!
Kelemen Dorina
A Hair nem egy egyszerű musical, hiszen egy egész generáció életérzését sűrítette dalokba. A Broadway-en való debütálása évfordulóján egy szórakoztató kvízzel készültünk! Nosztalgiázz velünk!

Kvízben szereplő jelenetkép a Hair című filmből
Hair kvíz – Te vajon mire emlékszel a hippi korszak kultmusicaljéből?
Fotó: UNITED ARTISTS /  Northfoto

7 kérdéses Hair-kvíz – tedd próbára a memóriád

Ha azt kérjük, mondj egy igazi hippi filmet, tuti rávágod, hogy „Hair". Hogy is lehetne más? A Hair a szabadság, lázadás és szeretet szimbólumává vált, nem mellesleg olyan slágereket köszönhetünk a készítőinek, mint a Let the sunshine in vagy az I got life. Bergerék kalandjai felszabadítók és őszinték, nem véletlen, hogy generációk emlékében a mai napig élénken élnek a legszívhezszólóbb jelenetek. Te vajon mennyire emlékszel a slágerekre, karakterekre és ikonikus jelenetekre? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik volt előbb, a musical vagy a film?

Hallgasd meg az egyik legnagyobb Hair-slágert:

