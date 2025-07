A psziché árnyéka a dobogó alatt: miért nem bírják a sportolók az esélyesség terhét? - A sportpszichológus elmondja

Mégis: vannak dicsőséges pillanatok

Persze a magyar sport története a vesztes döntők mellett csodaszámba menő feltámadásokkal is büszkélkedhet, gondoljunk csak az 1988-as szöuli olimpia kardcsapat döntőjére.

A fináléban a Szovjetunió – az olimpia toronymagas esélyese – már 8–4-re vezetett, csak be kellett volna fejezniük, magyar oldalról pedig már szinte mindenki vereséget várt. A magyarok azonban szívósan küzdöttek, ledolgozták a hátrányt. Az utolsó asszót az addig nyeretlen Gedővári Imre vívta, aki végül pazar nyugalommal zárta le a döntőt – egyetlen találat döntött a javunkra és segítette aranyhoz a csapatot.

Ez az a pillanat, ami tökéletesen bizonyítja: nem vagyunk átok alatt. Csak meg kell tanulni elbírni a súlyt. És tudni kell: a győzelem nem mindig a jobbiké – hanem azé, aki el mer hinni mindent az utolsó pillanatig.

Ha a sportolókat mi szurkolók is segítjük ebben – mentálisan is –, akkor nem csak az érem színe változhat meg. Hanem az egész nemzeti önképünk. És ez talán még az aranynál is többet ér.

Mint amilyen a 2000-es Sydney-i olimpia férfi vízilabda döntő volt a Jugoszlávok ellen, amikor 8-7-nél Kósz Zoltán kapus az utolsó másodpercekben elképesztő védéseket mutatott be, ez tartotta életben az aranyálmot.

