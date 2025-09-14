Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Magyar dal napja kvíz – Ha hibátlanul kitöltöd, igazi slágerszakértő vagy

retro
magyar zenemagyar slágerRetro KvízMagyar dal napja
Szeptember második vasárnapján ünnepeljük a magyar dal napját. Mi mással tiszteleghetnénk az ország dalkultúrája előtt, minthogy egy kvízes kihíváson keresztül, nosztalgiázunk kicsit a legnagyobb hazai slágerek felett. 
Szeptember második vasárnapja a magyar dal napja, tehát a magyar zenét, a magyar dalokat, dal- és zeneszerzőket és az egész hazai dalkultúrát ünnepeljük ekkor. Mi egy kvízzel készültünk a jeles alkalomra!

Kvíz: gitáron zenélő nő.
Magyar dal napja kvíz: otthonosan mozogsz a hazai zeneszámok tárházában?
Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

2008-ban először ünnepeltük meg a magyar dal napját, az ötletgazda Presser Gábor kezdeményezésére. Azóta minden évben különböző módokon – koncertekkel, programokkal, iskolai foglalkozásokkal, megemlékezésekkel – tisztelgünk a hazai dalkultúra előtt. Idén tedd ezt te is! Például ezzel a kvízzel, amiből kiderül, mennyire mozogsz otthonosan a nagy magyar slágerek között! 

A magyar dal napja tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy egy kicsit mind visszarepüljünk az időben, és ne csak régi kedvenceinket, de a hozzájuk kötődő emlékeinket is felelevenítsük. 

Magyar dal napja kvíz 

Készen állsz egy játékos ünneplésre? Ha szereted a magyar retrót, tisztában vagy a slágerekkel, amik régen a sulibálokon, ma pedig a retró bulikon szólnak sorjában, akkor van esélyed hibátlanul megválaszolni a kvíz összes kérdésére! 

Sok sikert és jó nosztalgiázást!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik magyar dalból idézünk: Már csak emlék, Mikor még nem voltál. Az volt az igazi nyár Az idő oly gyorsan száll...

Ilyen volt az első magyar dal napja 2008-ban a Sziget Fesztiválon:

Töltsd ki további retró kvízeinket is:

 

