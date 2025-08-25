Erdei Zsolt újra bunyózik! Madár végre elárulta, miért tér vissza a ringbe

Erdei Zsolt Madár profi világbajnok ökölvívóként vonult be a magyar sporttörténelembe, ám azóta szögre akasztotta a bokszkesztyűt. Persze edzőként és mentorként továbbra is jelen van ebben a világban, hiszen ő vezeti a Madárfészek ökölvívó-akadémiát is, de ő maga jó ideje nem lépett szorítóba. Most azonban valami megváltozott! Mint kiderült, a Hell Boxing Kings égisze alatt, ahol a hétvégén Varga Viktor és Istenes Bence küzdöttek meg egymással, most Erdei Zsolt Végh Attila egykori MMA harcossal csap majd össze. Bochkor Gábor műsorában azt is elárulta, miért.

Erdei Zsolt családja mellett egy percet sem unatkozik, most mégis úgy érzi új kihívás van szüksége, amit a Hell Boxing Kings gálameccsével meg is kapott (Fotó: Földi Imre)

Erdei Zsolt a Retro Rádió Bochkor című reggeli műsorában mesélt az év végi visszatérésről.

„Nagyon jól érezem magam most, szóval már ezért megérte az egész. De egyébként már a tavalyi Hell Boxing Kings versenysorozatnak is úgymond résztvevője voltam, viszont csak coach, azaz egyfajta edző szerepet töltöttem be. És már akkor elkezdték mondogatni, hogy mennyire jó lenne engem a ringben látni, és megmondom őszintén vágyakoztam is. Minden alkalommal vágyakoztam, amióta abbahagytam, hogy ismét ott legyek a megvilágított ringben és bennem legyen ez az adrenalin bomba” – vágott bele Madár.

Kellett egy új cél az életben, mert nyilván vannak céljaim, hiszen ott a családom, a munkám, de ezek egyike se igazán rólam szól. Lehet, hogy most egy kicsit önző vagyok, mert azt akarom, hogy rólam is szóljon valami. De az vessen követ rám, aki soha nem érzi azt, hogy mások kiszolgálása után szeretné, ha egy kicsit ő lenne a középpontban

– tette hozzá.

Erdei Zsolt elárulta miért nehéz ellenfél Attila

Az egykori világbajnok természetesen nem veszi félvállról a ketrecharcost, sőt, van amire fel sem tud készülni vele kapcsolatban.

Ő nem a standard ökölvívást mutatja majd be valószínűleg, hanem azt, ami úgymond a legkiszámíthatatlanabb, annak aki arra készül, hogy a jobb egyenes szembe jön, nem pedig valamelyik másik irányból

– vallotta be.

„Valamennyire persze fel lehet térképezni, hiszen erősségének ő is a boxot mondja, bármilyen területen is lépett szorítóba vagy a nyolcszögbe. De minden stratégia egy pillanat alatt megváltozhat, ahogy az ember beszed egy ütést, hiszen akkor ahhoz kell megfelelően alkalmazkodni. Szerintem az a legjobb küzdősportoló, aki mindenre fel van vértezve és minden pillanatban elő tud húzni a zsebéből egy aduászt” – tette hozzá.