Erdély-kvíz: ha tényleg magyar szív dobog benned, ezt a tesztet a kisujjadból kirázod

1916. augusztus 27-én Románia hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának, és megindította az első világháborús támadását Erdély ellen. Ez a fordulópont mély nyomot hagyott a térségben és a magyar identitásban is, melynek alkalmából egy kvízzel készültünk. Ha kíváncsi vagy, mennyire ismered a csodás történelmi tájegység múltját és természeti kincseit, ez a teszt neked szól!
Erdély festői tájaival, gazdag kulturális örökségével és egyedi atmoszférájával mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el. A vidék évszázadok óta a magyar identitás és tradíciók egyik kiemelkedő bástyája, melynek múltja, legendái és mindennapjai ma is hatalmas hatással vannak a magyar közösségre. Vajon mennyire ismered jól a csodás Erdélyt? Ebben az izgalmas kvízben most próbára teheted a tudásod!
Az alábbi videó 10 kihagyhatatlan erdélyi látnivalót mutat be:
