Erdély, székelyföld, szobor

Erdély-kvíz: ha tényleg magyar szív dobog benned, ezt a tesztet a kisujjadból kirázod

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 14:15
hadüzenetI. világháborúErdélykvíz
A különleges vidék nemcsak szépséges tájairól és gazdag kultúrájáról híres, hanem mélyen gyökerező történelmi hagyományairól is. Úgy gondolod, hogy mindent tudsz a mesés Erdélyről? Akkor mérd fel a tudásod kvízünk segítségével!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

1916. augusztus 27-én Románia hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának, és megindította az első világháborús támadását Erdély ellen. Ez a fordulópont mély nyomot hagyott a térségben és a magyar identitásban is, melynek alkalmából egy kvízzel készültünk. Ha kíváncsi vagy, mennyire ismered a csodás történelmi tájegység múltját és természeti kincseit, ez a teszt neked szól!

Erdély, székely, székelyföld, lovaskocsi, sziluett
Ha szerinted mindent tudsz Erdélyről, akkor ez a kvíz neked szól!
Fotó: AFP /  AFP

Erdély-kvíz – Ha igazán magyar szív dobog benned, ez a teszt nem jelent majd kihívást

Erdély festői tájaival, gazdag kulturális örökségével és egyedi atmoszférájával mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el. A vidék évszázadok óta a magyar identitás és tradíciók egyik kiemelkedő bástyája, melynek múltja, legendái és mindennapjai ma is hatalmas hatással vannak a magyar közösségre. Vajon mennyire ismered jól a csodás Erdélyt? Ebben az izgalmas kvízben most próbára teheted a tudásod!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 12
Mely városok estek el az augusztus 27-ei román támadás után?

Az alábbi videó 10 kihagyhatatlan erdélyi látnivalót mutat be:

