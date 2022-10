Népmese kel életre a magyar folkoperában

Érdemes már most megjegyezni az Aranyhajú hármasok című folkoperát. A produkció bemutatkozó klipje-dala alapján ugyanis kijelenthető, nem mindennapi zenei utazásra invitál minket Bársony Bálint és Elek Norbert, a Magyar Rhapsody Projekt zeneszerzői, valamint a színpadi mű szerzője, a dalszövegért is felelős Toót-Holló Tamás. Az aranyhaj nagyon jó központi hangja Kubinyi Júlia, a Dűvő és a Rustico zenekar énekese, de hallhatjuk benne Vadkerti Imrét, a Kormorán frontemberét, és Molnár Levente operaénekest is, aki a világ egyik legkeresettebb bariton hangja a legnagyobb és leghíresebb operaszínpadokon.

Népmeséből táplálkozik

A különleges zenei vállalkozás kereteit megteremtő zenés színpadi mű, az Aranyhajú hármasok az aranyhajú gyermekekről szóló közismert népmese történetén alapul, melyet Két aranyhajú ifjú címmel Jankovics Marcell és Haui József rajzfilmje is megörökítette már a híres Magyar népmesék című sorozat egyik legkiválóbb epizódjában. A mű ugyanakkor messze nem éri be annyival, hogy ezt a történetet csupán mesébe illőnek tekintse. A színpadi történések ennek a darabnak a felfogása szerint már-már mitikus értelmet nyernek: egyrészt a nagy, ősi kultúrák az aranykorok emlékét őrző érckori példázatai felé, másrészt a magyar Árpád-kor metatörténelmi olvasatai felé is utat nyitnak.

Három ígéret

Az Aranyhajú hármasok történetében (csak úgy, mint Jankovicsék rajzfilmjében) kiemelkedő jelentőségű cselekményelem az a rész, amikor három csodás ígéret hangzik el annak a három lánynak a szájából, akik arról ábrándoznak, mire lennének ők készek akkor, ha a király feleségül venné őket. A videoklip dala – Az aranyhaj nagyon jó – is ezt a jelenetet zenésíti meg: pontosan érzékeltetve a király seregét éltető, vagyis az anyag erejét megsokszorozó két csodás ajánlat és a harmadik – Kubinyi Júlia karaktere, a legfiatalabb lány által előadott –, a magyar Aranykor visszatérését ígérő, spirituális erejű ajánlat különbségét.

Eredendően a klip e körül a három főszereplő lány körül forog: zeneileg sodró dinamikával adva teret a legidősebb lány és a középső lány énekszólamának. Az előbbi karaktert Simon Panna Bogi, az utóbbit pedig Czigány Judit eleveníti meg. A népzenei ihletettségű témák és a szimfonikus zenekari hangzás kombinációjával szolgáló dal harmadik nagy témája ezzel szemben egyfajta ihletett elcsendesüléssel, szépséges révülettel idézi meg az Aranykor lehetséges eljövetelét. Kubinyi Júlia népdaléneklésen iskolázott, elragadóan tiszta hangja a klipben egy igéző erejű, mindannyiunk számára érvényes jövendölés formáját ölti, amit aztán a kórusrész emel himnikus magasságokba – írja az Origo.

Páratlan zenei kollaboráció

A zenei kollaboráció résztvevői a klip végén az alábbi sorrendben jelennek meg, s teszik hozzá a maguk karaktere szerint a maguk zenei világát a közös vállalkozáshoz: Molnár Levente (a Király Apja), Szemerédi Bernadett (Tündér Ilona), Várai Áron (Aranyhajú Fiú), Megyimórecz Ildikó (Szarka), Heinczinger Mika (Igazmondó Juhász), Kuvik (Fürjes Anna Csenge), Király (Vadkerti Imre).

A klip kórusrészeit Simon Panna Bogi, Czigány Judit és Gőbölös Krisztina, valamint Karányi Péter, Varga-Tóth Attila és Nikita Braga adták elő.

A dal szimfonikus zenei kíséretét a Budapest Scoring Orchestra játssza el a klipben Illényi Péter vezényletével. A folkopera teljes zenei anyaga az aranyhajuharmasok.hu weboldal Zenék menüpontja alatt, illetve immár valamennyi zenei megosztófelületen elérhető és meghallgatható.