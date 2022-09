Ükunokája elmondta, hogyan őrzi a család Benedek Elek hagyatékát

Benedek Elek a legnagyobb magyar meseíró volt, Erdély szimbóluma, a legismertebb székely, minden magyar gyermek Elek apója, lapszerkesztő és irodalomszervező. Százhatvanhárom évvel ezelőtt 1859. szeptember 30-án született Székelyföldön. Benedek Elek meséi mind a mai napig nem merültek feledésbe, írójuk mindenki szelíd nagyapója maradt, akinek varázslatosan mesélő stílusa egy évszázad múltán is sok-sok nemzedéket kalauzol el a mesék csodálatos világába.

Bardócz Orsolya, Benedek Elek ükunokája Fotó: Saját

De miként őrzi a család Benedek Elek hagyatékát? A Bors megkereste Bardócz Orsolyát, Elek ükunokáját, aki készségesen mesélt a családi emlékek őrzéséről.

– Azért, hogy ükunokaként én is tegyek valamit Benedek Elek szellemi hagyatékának népszerűsítése érdekében,

Elek Apó verseiből többet is megzenésítettem és a megénekelt versekből, hangszeresen feldolgozott mesékből, népmondákból 5 különálló hanglemez jelent meg. Életrajzát két könyvben dolgoztam fel, s kiadtam összegyűjtött gyermekverseit. Ezzel bátran kijelenthetem, hogy közel 20 éve hirdetem, ápolom Benedek Elek szellemi hagyatékát és feltett szándékom ennek folytatása mesemondó előadóművészként, életrajzíróként

– mesélte nekünk Orsolya, aki mindezek mellett elismeri, hogy hatalmas teher olykor egy ilyen hatalmas névhez vér szerint kötődni.

Benedek Elek munka közben Fotó: Saját

– Azt nem mondanám, hogy nem vagyok rá büszke, de ha a szememre vetik, hogy „bezzeg neked így könnyű mesét mondani”, akkor nem örülök. De mivel már gyerekkoromba megtanultam, hogy ez nem az én érdemem, soha nem is kérkedtem vele, s a gyerekeim is ezt teszik ösztönösen. Azt viszont teljes szívvel és jó érzéssel mondhatom, hogy büszkén emlékezünk Benedek Elekre, törekszünk példaértékű életéről mintát venni és ezzel megmaradni becsületes székelynek, emberszerető magyarnak. Remélem, ezt sikerül továbbadni a következő nemzedéknek is, akik tovább ápolják családi örökségünket és a híres ős emlékét.