Durva: három autó ütközött össze Magyarországon - Videó

Hétfő reggel Békés közelében történt egy utoléréses baleset, amelyben három személyautó volt érintett. A felvételeken jól látszik, hogy az ütközés ereje nem volt csekély.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy Békéscsaba irányába haladó autó hátulról nekiment az előtte közlekedő járműnek, amelyet a lökéstől nekihajtott a sorban előtte lévő harmadik gépkocsinak.
Szerencsére a karambolban senki sem sérült meg. A mentési és helyszínelési munkálatokat a helyi önkormányzati tűzoltók végezték - írja a beol.hu.
A helyszínről készült videó az alábbiakban megtekinthető:
