Durva: három autó ütközött össze Magyarországon - Videó

Hétfő reggel Békés közelében történt egy utoléréses baleset, amelyben három személyautó volt érintett. A felvételeken jól látszik, hogy az ütközés ereje nem volt csekély.

A három autó balesete után, azonnal riasztották a mentőket / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A rendőrség tájékoztatása szerint egy Békéscsaba irányába haladó autó hátulról nekiment az előtte közlekedő járműnek, amelyet a lökéstől nekihajtott a sorban előtte lévő harmadik gépkocsinak.

Szerencsére a karambolban senki sem sérült meg. A mentési és helyszínelési munkálatokat a helyi önkormányzati tűzoltók végezték - írja a beol.hu.

A helyszínről készült videó az alábbiakban megtekinthető: