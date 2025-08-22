MultiRiderek, figyelem: ezt a versenyt egyenesen nektek találták ki!

A MultiRidereknek - vagyis azoknak a személyeknek, akik nem csupán egy bizonyos közlekedési eszközt vezetnek a mindennapokban -, szól a Magyar Autóklub felhívása. Ennek keretében a legjobbak egy gyakorlati versenyen mérhetik össze a tudásukat, ahol három különböző járművel is bizonyítaniuk kell rátermettségüket - írja a Ripost.

A MultiRidereknek hirdet versenyt a Magyar Autóklub. Fotó: Fotó: Wildfire 1775 / Pexels (illusztráció)

A Magyar Autóklub tavaly rendezte meg első ízben a MultiRider versenyt, kimondottan azzal a céllal, hogy fejlessze a résztvevők közlekedésbiztonsági tudását és a helyes közúti közlekedésre nevelje a résztvevőket – árulta el Hatala József, a versenyt szervező Magyar Autóklub elnöke.



A közlekedés történetében voltak időszakok, amikor jól elkülönült egymástól a járműtípusok használata. Ez ma már nem így van. Az autók mellett egyre magasabb színvonalú, elektromos közlekedési eszközök jelennek meg, mint a kerékpárok vagy a rollerek. Mindez új kihívásokat jelent a közlekedésbiztonság szempontjából. Emiatt is gondoltuk úgy tavaly első ízben, hogy versenyt hirdetünk azok számára, akik mindhárom közlekedési eszközt egyaránt használják

– árulta el a Magyar Autóklub elnöke.

A versenyre tavaly összesen 75-en jelentkeztek, míg idén már száznál is többen. Aki kedvet kap, hogy megmérettesse magát ezen az egyedülálló versenyen, annak még most sincs késő: augusztus 24-ig, vasárnapig ennek az online KRESZ tesztnek a kitöltésével lehet nevezni. A tesztet helyesen teljesítők közül a legjobb 15 kitöltő vehet részt a gyakorlati döntőn szeptember 20-án, Budapesten, ahol minden résztvevőnek 3 feladatot kell majd teljesítenie autóval, elektromos kerékpárral, illetve elektromos rollerrel.

Az vehet részt a Magyar Autóklub versenyén, aki

2007. január 1. előtt született,

magyarországi bejelentett lakcíme van, és

érvényes B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.

Hatala József szerint az autósoknak, a kerékpárosoknak és a rollereseknek is tudomásul kell venniük, hogy ugyanazon az infrastruktúrán kell osztozniuk.

A közlekedés olyan, mint egy hatalmas nagy társasjáték és ha valaki egy társasjátékban megszegi a szabályokat, annak súlyos következményei vannak. Ezek a következmények pedig a közlekedésben akár tragikusak is lehetnek. Ezért is érzi küldetésének a Magyar Autóklub, hogy népszerűsítse a közlekedésben részt vevők egymás iránti kölcsönös tiszteletét

- mondta el a Ripostnak Hatala József.

A MultiRider verseny természetesen értékes nyereményekért is zajlik: az első 3 helyezett versenyző 1 évre szóló Standard Autóklub tagságot kap, és emellett tárgynyereménnyel is gazdagodik. A győztes például egy korszerű elektromos rollert vihet majd haza.



