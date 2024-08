Nem találod ki: ez a legolcsóbb műszakis használt autó Magyarországon

Nemcsak az új, a használt autók ára is az egekben van már. Vajon milyen áron lehet olyan kocsit venni, amin még vizsga is van, nincs teljesen szétrohadva és megy is? Nos, a legnagyobb hazai használtautó portálon szemezgettünk a kínálatban és azt kell, hogy mondjuk: ma már 20-30 ezer forintért olyan autót sem találni, amin nincs műszaki.

Ez a Daihatsu Charade volt a legolcsóbb műszakis autó a portálon Fotó: olvasói

A legolcsóbb ilyen autókból több is új gazdára vár. Az egyik egy Fiat Punto, ami 21 éves és az óra szerint 185 ezer kilométert futott. Ezért 65 ezer forintot kérnek. A másik egy lejárt okmányokkal hirdetett Renault 19-es, amely 32 éves, a számlálója szerint 232 ezer kilométert futott és szintén 65 ezer forintért eladó.

A legolcsóbb olyan autót, amely megy is, nincs is szétrohadva és még műszaki is van rajta, egy magánszemély hirdeti.

A nagyszülőké volt az autó, akik már 80 felettiek, így már nem vezetnek. Egyrészt ezért, másrészt a kora miatt adjuk most el ezt a kisautót, amely törésmentes. Novemberig van rá műszaki, új az akkumulátora és téli-nyári gumi is jár hozzá. Az ára 120 ezer forint

– tudtuk meg az unokától, aki kérte, hogy a nevét ne írjuk le.

Ha valaki megvásárolja ezt az autót, és mondjuk nem hosszú távokra használná, hanem csak mondjuk a városban bevásárolni és egyéb célokra, kifejezetten jól járhat vele. Ha olajcserére és új vezérlésre meg néhány kopó alkatrészre rá is költ az új tulajdonosa egy kis pénzt, egy használható kocsija lehet. A Daihatsu Charade dízel, 993 köbcentis a motorja, amely 48 lóerős. 1993-as évjáratú és az óra szerint 170 ezer kilométert futott.