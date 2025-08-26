Akarod öregnek érezni magad? Macaulay Culkin 45 éves lett - Friss fotón az egykori gyereksztár!

Nincs karácsony nélküle, egykor a világ leghíresebb gyerekszínészének számított, ma inkább egy saját magából is szívesen viccet csináló celeb, aki egy sikersorozatban készül a nagy visszatérésre. Macaulay Culkin 45 éves lett.
A német, ír és skót ősökkel rendelkező családjukban nem kevesebb, mint hét gyerek született, akiket egy telefonközpontos és egy templomi sekrestyés fizetésből próbáltak meg eltartani a szülei. Így aztán egy kis lakáson kellett osztoznia a család mind a kilenc tagjának addig, míg Macaulay Culkin híressé nem vált.
Macaulay Carson Culkin néven született 1980. augusztus 26-án New Yorkban, de sosem szerette a középső nevét. Ezért aztán 2018-ban úgy döntött, hogy megváltoztatja, és szavazást írt ki a rajongói számára, hogy mi legyen az új középső neve. Ezen a szavazáson a Macaulay Culkin változat győzött, ezt pedig a születésnaposunk elfogadta és be is jegyeztette, így a hivatalos neve most már Macaulay Macaulay Culkin Culkin.
Már négyévesen színpadon szerepelt, és nyolcévesen játszott az első mozifilmjében, a Rocket Gibraltár, a viking bárkában. Így már a világhírt hozó Reszkessetek, betörők! előtt is ismert gyerekszínésznek számított, és a forgatókönyvíró John Hughes őrá gondolva írta meg a karácsonyi filmhez Kevin McCallister figuráját. A rendező Chris Columbus viszont nem volt biztos a választásban, és még közel 200 másik gyereket meghallgatott, mire visszatért az eredeti ötlethez, és Culkinnak adta a szerepet.
Miután már ő számított a világ leghíresebb kisfiújának, ehhez dukált egy megfelelő oktatási intézmény is számára. New York-i Professional Children’s School nevű híres magániskolában osztálytársa volt többek között Christina Ricci és Paris Hilton is.
Egy interjújában úgy jellemezte az apját, mint a legrosszabb embert, akivel valaha találkozott. Elmondása szerint erőszakos volt vele és a családtagjaival gyerekkorában, majd a kilencvenes évek közepén a szülei különváltak, és jogi csatározásba kezdtek a fiuk felügyeleti joga és keresete felett. Nem csoda, hogy Culkin ekkor évekre teljesen felhagyott a színészettel, és úgy nyilatkozott, hogy ő csak normális életet szeretne, végül teljesen megszakította a kapcsolatot az apjával.
Az 1991-es My Girl – Az első szerelem című filmjéért 1 millió dolláros gázsit kapott, ami korában soha egyetlen gyerekszínésznek sem adatott meg. Később ezt is túl tudta szárnyalni, és a Palira vettem a papát!, valamint a Richie Rich című filmekért már egyaránt 8-8 millió dollár járt neki, ezzel pedig máig ő számít minden idők legtöbbet kereső gyerekszínészének.
Két fivére is van, akik gyerekszínészként még az ő árnyékában kaptak szerepeket, felnőttként viszont már sikeresebb színészi karriert tudhatnak magukénak. Rory Culkin gyerekként Macaulay kisöccsét alakította A jófiúban, és a fiatalabb énjét a Richie Rich-ben, később pedig olyan mozifilmekben játszott, mint a Jelek, vagy a hazánkban forgatott A sötétség gyermekei. Kieran Culkin a Reszkessetek betörők!-ben az unokatestvérét játszotta, felnőttként viszont már az Utódlás és Fargo sorozatokban láthattuk, a Rokonszenvedés című filmjéért pedig Oscar-díjat is nyert.
A világ leghíresebb gyerekeként közismert és ellentmondásos barátság fűzte a világ leghíresebb gyereklelkű sztárjához, Michael Jacksonhoz. Szerepelt a Black Or White című klipjében, ő lett a keresztapja Jackson két gyermekének, és tanúskodott mellett bíróságon a zaklatási ügyeiben, mondván hozzá egy ujjal sem nyúlt a közös ágyban töltött éjszakák során.
Úgy gondolta 18 éves korában, hogy jó ötlet házasságot kötni a színésznő Rachel Minerrel, de ez csak két évig bizonyult jó ötletnek. Ennél jóval hosszabb viszony fűzte a mára filmsztárrá váló Mila Kunis-hoz 2002 és 2010 között, sőt máig jó barátoknak tartják magukat. 2017-ben ismerkedett meg a Changeland című film forgatásán a szereplőtárs Brenda Songgal, aki azóta a párja. 2021-ben született meg az első, majd 2022-ben a második gyerekük.
Az utóbbi években újra színészkedni kezdett, és az Amerikai Horror Story sorozatban általános elismerés is övezte az alakítását. Legutóbb Az erényes Gemstone-ék sorozatban bukkant fel, és a következő szerepe is a kisképernyőn érkezik: a sikersorozat Fallout decemberben debütáló második évadjában lesz látható.
