Akarod öregnek érezni magad? Macaulay Culkin 45 éves lett - Friss fotón az egykori gyereksztár!

Nincs karácsony nélküle, egykor a világ leghíresebb gyerekszínészének számított, ma inkább egy saját magából is szívesen viccet csináló celeb, aki egy sikersorozatban készül a nagy visszatérésre. Macaulay Culkin 45 éves lett.

45 éves lett Macaulay Culkin/ Fotó: Ariana Ruiz

Macaulay Culkin szülei, titkai, élete

Nehéz körülmények közé született

A német, ír és skót ősökkel rendelkező családjukban nem kevesebb, mint hét gyerek született, akiket egy telefonközpontos és egy templomi sekrestyés fizetésből próbáltak meg eltartani a szülei. Így aztán egy kis lakáson kellett osztoznia a család mind a kilenc tagjának addig, míg Macaulay Culkin híressé nem vált.

Ki nem találnád, mi a hivatalos neve

Macaulay Carson Culkin néven született 1980. augusztus 26-án New Yorkban, de sosem szerette a középső nevét. Ezért aztán 2018-ban úgy döntött, hogy megváltoztatja, és szavazást írt ki a rajongói számára, hogy mi legyen az új középső neve. Ezen a szavazáson a Macaulay Culkin változat győzött, ezt pedig a születésnaposunk elfogadta és be is jegyeztette, így a hivatalos neve most már Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

35 éve nincs karácsony Kevin nélkül! Fotó: Snap/ Northfoto

Meg kellett küzdenie a Reszkessetek, betörők! főszerepéért Macaulay Culkinnak

Már négyévesen színpadon szerepelt, és nyolcévesen játszott az első mozifilmjében, a Rocket Gibraltár, a viking bárkában. Így már a világhírt hozó Reszkessetek, betörők! előtt is ismert gyerekszínésznek számított, és a forgatókönyvíró John Hughes őrá gondolva írta meg a karácsonyi filmhez Kevin McCallister figuráját. A rendező Chris Columbus viszont nem volt biztos a választásban, és még közel 200 másik gyereket meghallgatott, mire visszatért az eredeti ötlethez, és Culkinnak adta a szerepet.

Világsztárokkal járt suliba

Miután már ő számított a világ leghíresebb kisfiújának, ehhez dukált egy megfelelő oktatási intézmény is számára. New York-i Professional Children’s School nevű híres magániskolában osztálytársa volt többek között Christina Ricci és Paris Hilton is.

30 éve nem beszél az apjával Macaulay Culkin

Egy interjújában úgy jellemezte az apját, mint a legrosszabb embert, akivel valaha találkozott. Elmondása szerint erőszakos volt vele és a családtagjaival gyerekkorában, majd a kilencvenes évek közepén a szülei különváltak, és jogi csatározásba kezdtek a fiuk felügyeleti joga és keresete felett. Nem csoda, hogy Culkin ekkor évekre teljesen felhagyott a színészettel, és úgy nyilatkozott, hogy ő csak normális életet szeretne, végül teljesen megszakította a kapcsolatot az apjával.