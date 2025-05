Halála után derülnek ki Matthew Perry titkai: Démonjai végeztek a színésszel

Másfél évvel a halála után jelent meg egy dokumentumfilm a Jóbarátok Chandlerének tragikus haláláról. A film nem csak Matthew Perry halálának körülményeit foglalja össze, hanem bemutatja azt is, mi vezetett oda, hogy az 54 éves korában elhunyt színész önpusztító életmódot folytatott. A műsorban a Jóbarátok sztárjai, a legdögösebb tévés apuval randizó Jennifer Aniston, Courtney Cox, a nagy visszatérő Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és a sorozat rajongóinak beszóló David Schwimmer is feltűnnek.

Matthew Perry halálának oka már korábban kiderült (Fotó: TheImageDirect.com)

Matthew Perry halálának titka

A 62 perces dokumentumfilmben a sztár tragikus életét és halálát mutatják be a készítők. A Matthew Perry: A Hollywood Tragedy nyíltan beszél a hivatalosan ketamin-túladagolásban elhunyt sztár függőségéről. A színész már a kilencvenes évek óta küzdött a démonjaival, a Jóbarátok mindig vidámnak tűnő Chandlere sokszor alig állt a lábán a forgatásokon, ahol a színésztársai is a szárnyuk alá vették, többször volt rehabon. Perry a hírnévvel járó felhajtást nagyon nehezen viselte, ahogy később azt is, amikor csendesebb lett a karrierje: kevesebb munkát kapott, drasztikusan megcsappant a bevétele és a magánélete is viszontagságos volt: több barátnője is elhagyta a folyamatosan visszaeső színészt. Azon a végzetes estén, amikor minden jel szerint a szíve feladta a harminc éve folytatott harcot a drogok és az alkohol ellen, a jakuzzijában szintén ketamint fogyasztott.

Kollégái és barátai folyamatosan próbáltak rajta segíteni (Fotó: Warner Bros. Television)

A tragédia útja azonban sokkal rögösebb volt, mintsem gondolnánk. Fontos szereplője a dokumentumfilmek Martin Estrada, az Egyesült Államok Központi Kaliforniai Kerületének ügyésze, aki valóságos hajtóvadászatot folytatott azok ellen a dílerek ellen, akiknek köze lehetett Perry halálához. Hogy miért volt fontos ennyire kézre keríteni a terjesztőket? Erre is választ ad a különleges műsor.

Matthew Perry könyve sokáig vezette a toplistákat (Fotó: TheImageDirect.com)

Mint ismert a híresség személyi asszisztense, Kenny Iwamasa mintegy 53 ezer dollárt költött ketaminra a halálát megelőző 19 napban. 2024 augusztusában Iwamasa bűnösnek vallotta magát egyrendbeli halált okozó ketaminterjesztésben. Jelenleg pedig ő segít a Dr. Salvador Plasencia elleni ügyben. Utóbbit azzal vádolják, hogy illegálisan adott el ilyen érzéstelenítőszert a Jóbarátok mókamesterének a halála előtti hónapokban. Továbbá érintett még Jasveen Sangha, aki a hatóságok szerint a halálos adag gyógyszert adta el neki.