UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Schumacher megválaszolta a kérdést, ami jelenleg százmilliókat izgat

Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 13:55
Lando NorrisForma-1
A nyári szünet alatt kilenc pont választja el egymástól Oscar Piastrit és Lando Norrist. Az egykori F1-es pilóta, Ralf Schumacher is elmondta véleményét a McLaren házi csatájáról.

A Forma–1 pilótái és csapatai még javában a jól megérdemelt vakációjukat töltik, mivel a 2025-ös szezon majd csak augusztus 31-én Zandvoortban, a holland nagydíjon folytatódik. A sportág szakértői, s rajongók százmilliói viszont ez idő alatt is megpróbálják megfejteni az idény legfontosabb kérdését: vajon melyik McLaren-pilóta lesz a Forma–1 legújabb világbajnoka, Lando Norris vagy Oscar Piastri? Ezúttal az egykori német pilóta, Ralf Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére is elmondta véleményét.

Lando Norris Schumacher
Ralf Schumacher szerint Lando Norris lesz a világbajnok Fotó: Clive Rose

Schumacher szerint a két versenyző egy szinten van

A hatszoros futamgyőztes pilóta a Bild-nek nyilatkozva elismerte, hogy korábban Norrist tartotta a jobb versenyzőnek, de Piastri rengeteget fejlődött az előző szezon óta  és az ausztrál versenyző szinte összes korábbi gyengesége eltűnt.

„Most már ugyanolyan gyors és fejben is erős" – jegyezte meg Schumacher.

A német szakértő megjegyezte, hogy egy ilyen szoros versenyt a legkisebb különbség is eldönheti, és előfordulhat, hogy akár egy váratlan műszaki hibán is múlhat a bajnoki cím.

Miközben dicsérte Piastri fejlődését, Schumacher figyelmeztetett, hogy az ausztrál pilóta saját elszántsága okozhatja a vesztét.

Oscarnál benne van, hogy túl sokat kockáztat ha látja maga előtt a győzelmet, ez akár rosszul is elsülhet.

– mondta a Sky Sports szakértője.

A 2025-ös szezon első felét követően az ausztrál Oscar Piastri vezeti az egyéni világbajnoki tabellát, mindössze kilenc ponttal megelőzve csapattársát, Lando Norrist. A Forma–1 küzdelmei augusztus 31-én folytatódnak a Holland Nagydíjon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu