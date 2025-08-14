Schumacher megválaszolta a kérdést, ami jelenleg százmilliókat izgat

A Forma–1 pilótái és csapatai még javában a jól megérdemelt vakációjukat töltik, mivel a 2025-ös szezon majd csak augusztus 31-én Zandvoortban, a holland nagydíjon folytatódik. A sportág szakértői, s rajongók százmilliói viszont ez idő alatt is megpróbálják megfejteni az idény legfontosabb kérdését: vajon melyik McLaren-pilóta lesz a Forma–1 legújabb világbajnoka, Lando Norris vagy Oscar Piastri? Ezúttal az egykori német pilóta, Ralf Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére is elmondta véleményét.

Ralf Schumacher szerint Lando Norris lesz a világbajnok Fotó: Clive Rose

Schumacher szerint a két versenyző egy szinten van

A hatszoros futamgyőztes pilóta a Bild-nek nyilatkozva elismerte, hogy korábban Norrist tartotta a jobb versenyzőnek, de Piastri rengeteget fejlődött az előző szezon óta és az ausztrál versenyző szinte összes korábbi gyengesége eltűnt.

„Most már ugyanolyan gyors és fejben is erős" – jegyezte meg Schumacher.

A német szakértő megjegyezte, hogy egy ilyen szoros versenyt a legkisebb különbség is eldönheti, és előfordulhat, hogy akár egy váratlan műszaki hibán is múlhat a bajnoki cím.

Miközben dicsérte Piastri fejlődését, Schumacher figyelmeztetett, hogy az ausztrál pilóta saját elszántsága okozhatja a vesztét.

Oscarnál benne van, hogy túl sokat kockáztat ha látja maga előtt a győzelmet, ez akár rosszul is elsülhet.

– mondta a Sky Sports szakértője.

A 2025-ös szezon első felét követően az ausztrál Oscar Piastri vezeti az egyéni világbajnoki tabellát, mindössze kilenc ponttal megelőzve csapattársát, Lando Norrist. A Forma–1 küzdelmei augusztus 31-én folytatódnak a Holland Nagydíjon.