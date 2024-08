Már a riválisok is erről pletykálnak, visszatérne a négyszeres világbajnok a Forma–1-be

Az Audi jövőre a Kick Saubert váltva, önálló csapatként indul a Forma–1-ben. A vezetőségben már most óriási a kavarodás, az pedig továbbra sem dőlt el, hogy ki lesz Nico Hülkenberg csapattársa. Nemrég Mick Schumacher neve is felkerült a listára, a 25 éves német esélyeit azonban mindenképpen rontja, hogy időközben Sebastian Vettel is bejelentkezett az ülésért.

Sebastian Vettel az Audival térhet vissza a Forma-1-be Fotó: NurPhoto via AFP

A négyszeres világbajnok terveit Helmut Marko, a Red Bull főtanácsadója tárta a nagyvilág elé. Kettejük között néhány hónappal ezelőtt már folytak egyeztetések, a Red Bull azonban nem szerette volna Max Verstappen mellé csapattársnak. A Motorsportol szemléjéből azonban kiderül, hogy a 37 éves pilóta, aki nagyon szeretne visszatérni, most az Audinál próbálkozik, ahol már valóban lehet esélye.

Sebastian Vettel jól ismeri az új vezetőket

Vettel jól ismeri az Audi új operatív és műszaki igazgatóját, Mattia Binottót, de a Red Bulltól áthozott új csapatfőnök, Jonathan Wheatley is az ő malmára hajthatja a vizet. Vettel legnagyobb riválisa Valtteri Bottas lehet, aki jelenleg az Audi elődjénél, a Kick Saubernél versenyez, belsős tapasztalata pedig sokat érhet a kezdetekben.

Vettel 2007-től 2022-ig szerepelt az F1-ben. Legsikeresebb időszakát a Red Bullnál töltötte, ahol 2010 és 2013 között zsinórban négyszer nyerte meg a világbajnoki címet. Ezt követően 2015 és 2020 között a Ferrarit nem tudta a csúcsra repíteni, végül 2022-ben, már Aston Martin pilótaként búcsúzott a sorozattól.